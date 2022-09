La defensa de Nahuel Fernández cargó las tintas contra la otra denunciante

Detrás de las rejas de su casa, Nahuel Fernández, charlando con un policía minutos después de haber sido denunciado por su ex

Después de que una ex pareja de Nahuel Fernández contara que el ex funcionario del Ministerio de Turismo también ejerció violencia de género con ella, la defensa del imputado salió al cruce por las declaraciones y aseguró que sus dichos resultan injuriantes, ya que no tienen relación con la causa en sí.

Es que Laura Clemeceau relató detalles de lo que habría sido su tortuosa relación con el ahora acusado por lesiones leves agravadas por el vínculo, que quedó bajo la lupa de los fiscales del CAVIG , luego de que su ex novia lo denunciara en la justicia.

"Ese relato no lo complica en nada", aseguró su abogado defensor Leonardo Miranda, quien cargó las tintas contra Clemenceau. Acorde explicó el letrado, las expresiones de la mujer que habló con Tiempo de San Juan fueron calumnias, puesto que no existe una denuncia de la testigo en la justicia. "Si tiene algo que decir o denunciar, lo tiene que dirimir en donde se debe y no en los medios", sostuvo.

Para el defensor, si Clemenceu tiene algo para aportar al hecho en sí que se investiga, lo debe hacer. De lo contrario, si su testimonio refiere a otras cuestiones, entonces señaló que su relato no tiene valor alguno. "No se juzga la calidad de la persona, sino de las conductas. No hagamos vendettas sociales o políticas para ensuciar su imagen", manifestó.

Si bien la denunciante comentó que radicó la denuncia en la Comisaría 13º, allá por el 2014, Miranda aseveró que no existe tal registro por lo que no habría pruebas para respaldar todo lo que dijo. En ese contexto, expresó que si no se retracta por la misma vía, se verán forzados a iniciar acciones legales en su contra.

Además, el defensor remarcó su preocupación porque la denuncia que su patrocinado hizo aún no fue formalizada. "No entiendo por qué el fiscal (Alejandro) Mattar no formaliza la investigación todavía, dado que hay varias pruebas para indagar, como las lesiones que Fernéndez presentó y que fueron certificadas por un médico legista", argumentó.