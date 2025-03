El obrero de Cienaguita que mató de un escopetazo al patrón por no pagar su trabajo

Llegado su turno, Castro lo miró extrañado y lo frenó en seco: “Con la plata que te he dado el otro día ya está pagado el trabajo”, le expresó, dejando en claro que no le debía nada. Castillo respondió con los ojos de sorpresa, sin entender lo que decía el patrón. No sabía si pegar el grito en el cielo o aceptar resignado que volvería a su rancho con los bolsillos vacíos. Optó por la segunda, opción. Su única respuesta fue: “Está bien, déjelo así nomás. Pero yo me la voy a cobrar”.