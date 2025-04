Habló el pastor evangélico acusado de estafar a sus fieles con carpetas del IPV: "No recibí dinero, ni lo recibiría"

“Karen llegó por la iglesia ofreciendo y diciendo que tenía para conseguir estas carpetas. El arreglo sería cancelar la carpeta y que después cada uno pagar lo que corresponde”, empezó con su relato el pastor. Después prosiguió diciendo: “Me preguntó a mí, yo le dije que bueno y que podía preguntar a quien quería ser parte. Les pregunté si querían ser parte, ahí fue el error, pregunté y le dije que quien quería ser parte se comunicara con ella”.

“Estoy arrepentido. Esa fue mi participación, preguntarle a la gente si alguien quería tener la oportunidad de alcanzar una carpeta”, aseguró Balmaceda.

“Pensé que podía ser una oportunidad. En ningún momento recibí dinero, ni lo recibiría. No me interesa. Solo me interesaba que la gente pueda recibir la casa. Pensé que era todo real. En ningún momento quise dañar a la gente, ni estafar. No recibí dinero por las carpetas”.

Cabe destacar que a Balmaceda y Heredia le dieron prisión preventiva por el plazo de un mes.

Mirá el video: