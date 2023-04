Golpe millonario: robaron $2.700.000 de la casa de un productor agrícola en Concepción

En el lapso de una hora, delincuentes entraron a la casa de un productor agrícola en la zona de Concepción y dieron un golpe millonario. Aprovechando que no había nadie, revisaron la vivienda y robaron 2.700.000 pesos en efectivos, además de otros efectos, en la noche de este miércoles 12 de abril.

Fuentes del caso contaron que Fanton salió de su casa alrededor las 23.30 del miércoles a bordo de su camioneta para trasladarse a su finca en la Colonia Richet Zapata, Santa Lucía. Estuvo en esa otra propiedad cerca de una hora y regresó a su domicilio minutos antes de la 1 de este jueves.

Cuando entró a su hogar, se encontró con que desconocidos habían revuelto todo. De inmediato fue a ver el lugar donde guardaba sus ahorros y descubrió que los delincuentes se llevaron los 2.700.000 pesos que tenía en fajos, revelaron en la Policía. También sustrajeron accesorios de camping, como una bolsa cama y una mochila, entre otras cosas, agregaron.

Por lo visto, los ladrones violentaron una pequeña ventana del baño que no tenía con rejas y que da a un pasillo exterior, y por esa abertura se metieron al interior de la vivienda, comentaron los uniformados. Como la casa no cuenta con sistema de alarmas y era de noche, los desconocidos tuvieron todo el lugar y el tiempo disponible para buscar efectos de valor. Creen que fue un robo al voleo, pero no descartan que alguien haya facilitado información para que atacaran ese domicilio.