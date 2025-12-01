Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede

La crisis del boxeo sanjuanino sumó un nuevo capítulo tras un doble robo que afectó gravemente a la sede de la Federación Sanjuanina de Boxeo , actualmente en proceso de reconstrucción institucional. El dirigente Mario Cabello , integrante del triunvirato normalizador, confirmó que delincuentes ingresaron el viernes y sábado, llevándose puertas, muebles, ventanas y elementos deportivos esenciales para la actividad.

Según contó Cabello a este medio, el primer episodio ocurrió el viernes por la mañana cuando llegó al lugar para trasladar unas cuchetas donadas. “Me encuentro con la novedad de que las puertas que dan al pasillo y a la terraza estaban rotas. Se habían entrado a robar y se llevaron puertas, ventanas, sillas, muebles, guantes, bolsas que habíamos comprado con plata de nuestro bolsillo para los festivales”, detalló. También indicó que los delincuentes causaron destrozos en el baño al intentar arrancar la taza y otros artefactos.

La policía acudió al lugar y confirmó los daños, pero al día siguiente el escenario volvió a repetirse. “El sábado entraron otra vez y se llevaron unas puertas más. Esa puerta ya la había visto el sábado anterior, escondida en un baldío, lista para ser llevada”, señaló Cabello. Para evitar nuevos ingresos, debieron improvisar un cierre con hierro y una puerta provisoria.

El hecho golpea al trabajo de normalización que Cabello encabeza junto a Nelson Valenzuela y Fabrizio Rivero. Tras la presentación de balances y documentación, y ante la ausencia de clubes activos, se conformó un triunvirato que tiene como objetivo ordenar la institución, convocar a las entidades con derecho a voto y realizar una asamblea en un plazo de 120 días.