El ya condenado por homicidio volvió a recibir una pena, esta vez por golpear a su ex

Según la requisitoria fiscal, el primero de los hecho pasó el 31 de marzo en la madrugada. Este hombre se apareció por la casa de su ex y comenzó a gritarle porque no le abría la puerta. Luego entró a la casa a la fuerza y empezó a golpear a la mujer hasta con un plato de porcelana. Tras el ataque, el hombre escapó y la policía no lo pudo agarrar.

El acusado fue atrapado al tiempo, se formalizó una investigación contra él y el juez, en esa ocasión, solo le dio prisión domiciliaria. En ese contexto, en mayo de 2023 Bajinay nuevamente fue a la casa de su ex y empezó a amenazar a su ex diciéndole “Sos una vigilanta”, entre otras cosas. Bajinay después entró a la fuerza a la casa, arrastró a su ex a la puerta y comenzó a pegarle patadas. La mujer fue asistida por sus sobrinos.

Este hombre estuvo prófugo por mucho tiempo y fue detenido el 11 de julio de este año. Para finalmente realizar este viernes la audiencia contra él.