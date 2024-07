El exfederal que llevó una 9 mm al acto de Javier Milei en San Juan eligió el silencio

Por la cercanía con el evento presidencial, la hipótesis policial residió en la posibilidad de un atentado contra la vida del León libertario. Luego se determinó que no, que no había tal intento de magnicidio. Incluso, el hombre volvió a su casa para esperar el proceso judicial. Este diario estuvo en la puerta del domicilio, consultó sobre los motivos de su presencia en el acto del Presidente y por qué llevaba un arma. No hubo respuesta. Castro eligió el silencio.