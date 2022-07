El exciclista y concejal "Turco" Julio sufrió un incendio en su casa

“No puedo culpar a los vecinos. Todos los vecinos se portaron muy bien y me dieron una gran mano para apagar el incendio", dijo el "Turco" Julio. “No puedo culpar a los vecinos. Todos los vecinos se portaron muy bien y me dieron una gran mano para apagar el incendio", dijo el "Turco" Julio.

Las llamas se extendieron por la parte trasera de su vivienda y a su paso arrasó con herramientas, una cinta para caminar, una bicicleta y otros elementos que guardaba en ese sector. Como actuaron rápido, el fuego no llegó a la cocina ni al resto de la casa.

“No puedo culpar a los vecinos. Todos los vecinos se portaron muy bien y me dieron una gran mano para apagar el incendio. Fue un accidente. Si no fuera por ellos no lograba apagar el fuego, así que estoy agradecidos con todos. Ahora me están ayudando a salir de esto”, señaló.