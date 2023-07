El conductor del choque mortal en el Barrio Bancario quedó en libertad

El juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro resolvió la excarcelación de Germán Oñas , el conductor de la camioneta Toyota Hilix SW4 que impactó contra la motocicleta en la que se desplazaba Alexander Alfredo Scafide . El hecho ocurrió el sábado por la madrugada, en un peligroso cruce del barrio capitalino y a pesar de que la víctima fue asistida y llevada a hospital, su cuerpo no resistió y falleció.

ed3ea4a0-f24e-4b8b-86ce-d4d2d2126287.jpg

El Ministerio Público, representado por Emiliano Pugliese y Adrián Riveros, solicitó medidas coercitivas en lugar de la prisión preventiva, por lo que al finalizar la audiencia se dictó la libertad del imputado. Además pidió 8 meses de Investigación Penal Preparatoria, como así también 8 meses de medidas cautelares entre ellas la prohibición para conducir.

No obstante, el magistrado que dio lugar a la prohibición decidió que el plazo de la medida fuera menor, es decir de 4 meses. Previamente, el defensor del imputado, Mario Padilla, había solicitado que no se atendiera ese requerimiento, ya que para el desarrollo de su actividad laboral le resultaba indispensable tener que manejar. Pese a los argumentos, Abelín Cottonaro le impidió la conducción de cualquier vehículo.

a686e2fe-2502-495d-b123-cf6a8b5a4e18.jpg

Los investigadores del episodio que terminó con la vida del chico que trabajaba como repartidor, cuando chocó con su motocicleta Zanella 110cc, señalaron que el conductor no presentaba alcohol en sangre al momento del siniestro, ni tampoco rastros de haber consumido estupefacientes.

Tal y como lo señaló fiscalía, por no contar con antecedentes penales y además prestar asistencia a la víctima segundos después del incidente, se resolvió dejarlo en libertad con la promesa de no obstaculizar el proceso, de estar a disposición de las autoridades y de no salir del país o la provincia, sin previa autorización del juez.

9f58100a-9cf4-4fff-b7c8-6a392b0cdf5c.jpg

"Prefiero no decir nada", sostuvo el joven de 25 años acusado de homicidio culposo por conducción imprudente al momento de tomar la palabra, en un marco de tensión con los familiares de la víctima a dos metros de sus espaldas.