Así fue la insólita fuga de dos presos en la Comisaría 5ta

Un policía de la Comisaría 5ta de Santa Lucía quedó bajo la lupa de la Justicia, después de que dos delincuentes que estaban allí presos protagonizaran una insólita fuga . Es que las cámaras de seguridad lo dejaron en evidencia, ya que muestran cómo el uniformado no cierra de manera correcta la reja del calabozo y, por ello, será imputado por el delito de facilitación negligente de evasión.

Fuga en una Comisaria

El hecho ocurrió el sábado 2 de diciembre, cuando Facundo Alejando Bazán y Cristian Rodrigo Escalante se hallaban detenidos en la seccional policial tras el robo de los 60 millones de pesos en una finca de Pocito, ocurrido en octubre pasado.

Acorde la investigación que avanzó al punto de formalizar en los próximos días, fuentes judiciales indicaron que podría haber otras autoridades implicadas en la causa. Si bien ello no se ha concretado, desde el Ministerio Público no descartaron la posibilidad de vincular a otros policías, que presuntamente debían haber estado con la custodia de los presos y en el instante de la fuga no se encontraban.

El video de las cámaras de vigilancia dejan ver cómo los detenidos se asoman para advertir el movimiento del policía que los cuidaba y, de manera sigilosa, aprovechan el segundo de distracción para marcharse del lugar. Primero uno y después el otro, se escapan casi en puntas de pie sin que Gauna, que se hallaba con otra persona, lo note.

Tanto Bazán como Escalante fueron capturados; el primero cayó ese mismo sábado y el segundo fue atrapado el martes siguiente.

En base a esa grabación, según detallan las fuentes, se ve que el agente abre la puerta que comunica a los calabozos, saca a cinco detenidos y, cuando se los lleva, no pone el candado de la puerta.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Gestión abrió un sumario administrativo contra el agente y también contra los siete u ocho policías que estaban en la comisaría el sábado en la mañana. Entre ellos están el comisario inspector Miguel Gaitán –jefe de la dependencia- al oficial de servicio, el jefe de guardia y los otros uniformados de ese turno.