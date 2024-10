Apresaron a un abuelo abusador después de que un tribunal revocara el cuestionado fallo que lo absolvió

image.png El fiscal Mariano Juárez Prieto apeló el fallo absolutorio y su pedido prosperó en los Tribunales de Impugnación.

El caso fue denunciado a principio de 2023 por el papá de la víctima, en ese entonces la chica era una adolescente de 17 años. Ella relató que el primero de los abusos lo sufrió cuando tenía 8 años y consistió en manoseos y penetración. Otros dos vejámenes se produjeron en 2022.

Al inicio de la causa, la chica relató todo a través de Cámara Gesell, pero después esa declaración fue anulada por fallas en el procedimiento. Fue así que la chica tuvo que volver a declarar y hasta dio su testimonio en el juicio frente a los jueces Fernández Caussi, López Martí y Figuerola.

El juicio fue peleado y el fiscal Juárez Prieto pidió 10 años de prisión en base a las pruebas que se ventilaron en el debate oral y público. Por su parte, la abogada María Filomena Noriega rechazó la acusación y reiteró que el albañil era inocente.

image.png Los jueces Gerardo Fernández Caussi, Sergio López Martí y Javier Figuerola, quienes absolvieron al abuelo acusado.

El 9 de abril último, los tres jueces dieron su veredicto y absolvieron por el beneficio de la duda al abuelo. “Entiendo que el relato de… carece de contradicciones graves o de circunstancias que hagan presumir su falsedad o falta de credibilidad, no obstante, distintas causas me llevan a concluir que el testimonio de la víctima no alcanza la potencialidad requerida para avanzar de manera contundente por sobre la presunción de inocencia respecto de la situación jurídica del acusado”, señaló la sentencia el juez Fernández Caussi, entre otros argumentos para desligar al abusador.

Juárez Prieto junto a su par, la fiscal Marcela Torres, apelaron el fallo absolutorio y los jueces de impugnación Maximiliano Blejman, Silvina Balanza y Juan Carlos Caballero Vidal les dieron la razón esta semana. Los magistrados criticaron el dictamen de primera instancia, revocaron el fallo absolutorio por contradictorio y arbitrario y condenaron al albañil.

image.png El juez Maximiliano Blejman, el juez que dio su primer voto para revocar la sentencia absolutoria.

El Tribunal de Impugnación cuestionó que los otros jueces dieran crédito a la declaración de la víctima, pero a la par lo rechazaron por no ser suficiente. Además, porque afirmaron que no estuvo respaldado por los testigos, cuando hubo seis personas, entre ellos dos psicólogas y una psiquíatra que señalaron que la víctima no fabulaba ni mentía y que presentaba signos de haber sufrido abusos sexuales.

El juez Blejman fue duro con los otros magistrados. “Habría que preguntar o exigir a la próxima víctima que se presente a declarar con una filmación o alguna prueba más contundente, que indique haber sido víctima de un vejamen sexual. Es inconcebible la falta de análisis con perspectiva no solo de género, sino de violencia contra menores de edad, con el que el Tribunal analizó los dichos de la testigo”, afirmó.

"Es decir los magistrados le creen a la víctima, descreen de la teoría del caso de la defensa, pero terminan absolviendo al imputado”. "Es decir los magistrados le creen a la víctima, descreen de la teoría del caso de la defensa, pero terminan absolviendo al imputado”.

Más abajo criticó: “Como se puede advertir, la sentencia atacada cae en un profundo sin sentido, siendo a todas luces autocontradictoria por un momento e infundada en otros pasajes, ya que prescindir de prueba válida, o interpretarla fuera de las reglas de la lógica, y el sentido común, tornan a dicho decisorio en ilegal”.

También sostuvo que “bastaría leer únicamente el enunciado transcripto para advertir la contradicción de los jueces y que vengo remarcando, es decir los magistrados le creen a la víctima, descreen de la teoría del caso de la defensa, pero terminan absolviendo al imputado”.

De esta manera, tiraron por tierra el fallo absolutorio de abril último y lo revocaron con una sentencia condenatoria de 9 años de cárcel por tres graves delitos. Ahora, el abuelo abusador está preso, pero el fallo no está firme y su defensa podrá apelar.