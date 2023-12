Anciano estrangulado en Chimbas: una imputada fue liberada y un detenido quedó más complicado

Por tal razón pidió la morigeración de la prisión preventiva a una menos gravosa. El abogado defensor, Jorge Videla no se opuso a esta medida. Finalmente, el juez Javier Figuerola resolvió dejarla en libertad cumpliendo diferentes medidas coercitivas, que son: la promesa de someterse al proceso y no entorpecer la investigación, no puede acercarse al domicilio de donde fue el hecho, ni tener contacto con los vecinos y testigos (un radio de 500 metros), se deberá presentar cada 10 días en la comisaría 36ta de Rawson y no podrá salir de la provincia sin la debida autorización por el plazo de 7 meses.

Cabe destacar que ella sigue estando imputado por homicidio agravado por criminis causa en calidad de coautora.

Otra prueba complica cada vez más a un imputado

El músico independiente y último detenido en esta causa, Luis Darío Endrizzi, está cada vez más complicado. El miércoles se realizó otro allanamiento en su vivienda -ubicada a unos metros de la casa del anciano- y le encontraron más pruebas que lo dejan más en jaque.

Según fuentes judiciales, a este hombre le han encontrado dinero -no dieron a conocer la cantidad-. Y aseguran que la situación para él se complica más.

endrizzi.jpeg Luis Darío Endrizzi cada vez más complicado.

Endrizzi se encuentra en el Penal de Chimbas desde el último lunes 18 de diciembre. Día que el juez resolvió dictarle la prisión preventiva e imputarlo por el mismo delito que los otros dos imputados. Roldán y Endrizzi, a pesar de estar los dos en el penal, están en sectores diferentes para que no puedan tener contacto.

En el primer allanamiento realizado en la casa de Endrizzi le encontraron 17.000 pesos (17 billetes de 1.000), una faja con la inscripción de BBVA y la tarjeta SUBE de la víctima. Los investigadores creen que esta faja del banco pertenece a Crespillo, porque se supo que el anciano el 1 de diciembre cobró su jubilación por ventanilla de $365.000. La directora del banco Columbia manifestó a fiscalía que ellos entregan dinero o con fajas de BBVA o Macro.