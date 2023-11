El juicio oral y público contra Nahuel Emiliano Fernández Carreras, el exfuncionario de Turismo y Cultura, acusado de violencia de género en perjuicio de su expareja duró tan solo dos días. Este martes terminó con la absolución para él y fue por un motivo crucial, la víctima que lo denunció no quiso seguir más al frente de este proceso judicial.

Previo a que comience este debate, la mujer fue notificada en varias ocasiones para que se presente por UFI CAVIG para estar al tanto sobre la causa, pero ella no se presentó. Misma situación ocurrió en el debate. Fue citada en dos ocasiones y no fue. Personal especializado de CAVIG fue a su domicilio y ahí la denunciante manifestó que no quería seguir al frente.