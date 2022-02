En un día clave, renuncio el abogado de la mujer que denunció al intendente de Iglesia

Este jueves el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, se presentó frente al juez de la Segunda Circunscripción, Martín Enrique Peñafort, para ser indagado por la causa de presunto abuso sexual que se inició en su contra tras la denuncia de una ex empleada del municipio que él comanda.

A través de un escrito formal, el letrado de la denunciante, Henri Peralta, sorprendió con su renuncia a la querella de la presunta víctima. Tiempo de San Juan le consultó al protagonista el motivo de la renuncia y, tras confirmarla que fue por motivos personales, evitó dar detalles de las razones que lo impulsaron. “El Foro de Abogados no me permitiría hablar de esto”, dijo.

Desde un principio Peralta, que hablo con este medio, aclaró cuál es la acusación que sostenían contra el jefe comunal. Es que si bien en un primer momento se habló de acoso sexual y luego se introdujo el término de abuso sexual, el letrado explicó que son dos denuncias las que se radicaron. "Primero fue el abuso y luego sobrevino el acoso", destacó.

Cabe destacar que la denunciante el martes también fue a declarar al juzgado de la Segunda Circunscripción y contó lo que supuestamente le tocó vivir esa noche que ocurrió el presunto abuso. Ella en su declaración dijo: “Yo le conté en noviembre -al letrado Henri Peralta- que él –Espejo- estaba intentando conciliar, que se mejore el trato, proteger su imagen de intendente”. “Mi abogado me aconsejó que haga la denuncia”, expresó.

Según la denunciante el abuso ocurrió en la vivienda del intendente. Dijo que Espejo la invitó. Cerca de las 2, ella manifestó que quería irse. Él le propuso quedarse un rato más. Le dio un trago. Y luego de eso quedó dormida. “Me apoyé en él, sentía debilidad en las piernas. No sé qué pasó, yo me desperté y estaba en su cama, como que me había dormido, no estaba tomada, pero me dormí”.

Tras este episodio, la mujer dijo que apareció en una cama y que este la habría manoseado y le propuso tener relaciones, pero que ella se opuso. Después, ella -en total estado de confusión- le pidió que la llevara a su casa.