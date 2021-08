Le robaron algo muy valioso a un anciano en Pocito y su familia pide ayuda: "Es su mano derecha"

Este viernes por la noche un anciano fue víctima de un robo en Pocito y su familia está pidiendo ayuda en las redes.

Según dijo su hija, identificada en Facebook como Mariela Pérez, el hombre tiene 85 años y se llevaron su bicicleta. "Para quien lo conoce sabe que es su mano derecha", explicó.

Si bien no trascendió cómo ocurrieron los hechos, Mariela explicó que el rodado "tiene un valor sentimental para él y para nosotros también", y que si "alguien la ve u ofrece no es por lo que vale, si no por lo que significa para él, nos avisa".