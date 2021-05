Un policía sanjuanino nuevamente fue denunciado por su ex, por amenazas, hostigamientos e incumplir la perimetral

Nuevamente, un policía sanjuanino está en el ojo de la tormenta. Se trata del cabo Cristian Daniel Saromé De Los Santos, de 37 años, quien ejerce funciones en el Taller de Policía. Su ex pareja, la agente Eugenia Villalobos (30), la que trabajaba en la Comisaría 33ª, volvió a denunciarlo ya que el hombre nunca cumplió la perimetral que le impusieron. Caso contrario, continuó hostigándola, amenazándola e, incluso, siguiéndola a todos los lugares donde asistía, informaron fuentes de la investigación.

Tal como afirmaron las fuentes, Saromé estuvo detenido en el Servicio Penitenciario Provincial desde febrero 2020 por la denuncia de violencia de género radicada por Villalobos. Sin embargo, en abril de ese año, su defensa, a cargo de Filomena Noriega, pidió la excarcelación y se la otorgaron. Desde que salió en libertad, no paró de molestarla. Según contaron las fuentes de la investigación, el cabo de la Policía de San Juan iba hasta la casa de la víctima, en Rivadavia, y le preguntaba a los hijos si estaba su madre, por ejemplo.

Otros hechos que Saromé hacía, aseguraron fuentes del caso, era seguirla cuando salía de su trabajo cuando trabajaba en dependencias policiales del Gran San Juan o hasta iba a la Iglesia donde Villalobos asistía a misa. "La seguía a todos lados y no se escondía. Se ponía con su moto de tal forma que la mujer siempre lo viera", relató una fuente del caso.

El violento episodio que colmó el vaso y motivó la denuncia fue el que ocurrió en la mañana del pasado lunes 3 de mayo. Según dijeron las fuentes, sobre las 8 a Villalobos le golpearon la puerta. Cuando la abrió, era Saromé. Lo primero que le preguntó fue si estaba en pareja o saliendo con alguien. La damnificada intentó cerrar la puerta, mientras tanto el cabo la golpeaba, pero finalmente la pudo cerrar y ponerle llave. "Desde la puerta, le gritaba que ella no iba a salirse con la suya", afirmaron las fuentes consultadas.

Otra frase que consta en la denuncia reza lo siguiente: "No importa con quién estés, si me entero que estás con alguien, a esa persona y a vos los voy a matar. No me importa irme al Penal -de Chimbas- con una causa penal". También consta en la denuncia que el hombre la llamaba desde diferentes números de teléfonos: desde el del padre, madre, hermana, entre otros.

Ya harta del policía, la mujer -recomendada por su defensor, Leonardo Villalba- decidió denunciarlo nuevamente por no haber respetado la perimetral que le impusieron ante la primera exposición. Además de incumplimiento a una orden judicial, Villalobos le agregó el delito de amenazas, por los constante hostigamientos que sufrió desde que Saromé salió de prisión, afirmaron fuentes del caso.

Incluso, relataron las fuentes, Villalobos se reunió con el anterior subjefe de la Policía de San Juan para pedirle que la trasladaran hacia la Comisaría 33ª, con asiento en Barreal, para lograr así que la dejara de molestar. La trasladaron a aquella dependencia pero hasta allá fue Saromé a molestarla, dijeron fuentes de la investigación: "Un día llegó a la comisaría para preguntar por la agente Eugenia Villalobos y dijo que era su novio. Le dijeron que ella no se encontraba y se fue".

Tras la segunda denuncia, radicada el jueves 6 de mayo, Saromé fue citado para que, este viernes, se presentara ante el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli y el fiscal Roberto Ginsberg. Fue junto a su abogada defensora, Filomena Noriega. El policía declaró que, en realidad, es ella quien lo busca y que él nunca más volvió a buscarla.

Tras la declaración, el juez creyó que no era necesaria la prisión preventiva, por lo que hizo lugar al pedido de la defensa y lo dejó en libertad. Sin embargo, será investigado por los delitos de amenazas e incumplimiento de una orden judicial. La Fiscalía tendrá 6 meses para la investigación penal preparatoria.

Por su parte, la querella intentará realizar el juicio lo más rápido posible ya que a Villalobos le abrieron un sumario administrativa por la denuncia en la que es víctima. Por lo tanto, le quitaron el arma, no puede realizar adicionales y, mucho menos, ascender, afirmaron las fuentes.

La primera denuncia de Villalobos contra Saromé

Precisamente, el hecho ocurrió durante la cena del 10 de febrero de 2020. "Estábamos por comer y comenzó a hablar de mi cumpleaños -que era a los pocos días-. Me dijo que la iba a pasar con él y no con mi familia, como yo quería. Como me negué, se enojó, se levantó de la mesa y se fue hacia la puerta de mi casa (ubicada justo frente a la Universidad Católica de Cuyo)", afirmó la mujer en aquel entonces.

Luego de ello, siguió una discusión, hasta que Saromé le propinó un fuerte cabezazo en su frente, dejándola completamente inconsciente. En ese momento, el policía escapó de la escena y fue la hermana de la víctima quien la ayudó a volver a la normalidad. "Una vez que me desperté, llamamos al 911 y cayeron varios policías a auxiliarme. Me llevaron al hospital Rawson, donde me diagnosticaron un traumatismo de cráneo", relató.

Lo peor de este hecho fue que, durante la madrugada del 11 de febrero, el cobarde policía decidió pedirle ayuda a su jefe del Grupo G.A.M., y juntos fueron hacia la Comisaría 13ª a presentarse por la denuncia contra Saromé. "Le iban a quitar el arma pero su jefe dijo que no y, por ende, todavía tiene él su arma. No sé dónde porque está detenido pero lo que sí sé es que no le retuvieron el arma reglamentaria", afirmó en aquel momento Eugenia.