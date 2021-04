Prostitución de adolescente: Cassab pasaría la prisión domiciliaria en la casa de un procesado por una famosa causa

En la audiencia del último martes, el empresario Carlos Hugo Cassab imputado por el caso de prostitución de una menor, fue notificado que será beneficiado con la prisión domiciliaria, en una vivienda de Ullum. Además, de que fiscalía estuvo en contra de este pedido porque cree que beneficiará al empresario, se dio a conocer en cuál domicilio pasará sus días con prisión preventiva.

Canal 13 San Juan informó que Carlos Cassab pasará su prisión domiciliaría en una vivienda de Ullum, que pertenece a Santiago Alejandro Graffigna, abogado sanjuanino que está procesado como jefe de la asociación ilícita y que ahora espera la fecha para el inicio de su juicio.

Esta información fue comprobada, porque dieron a conocer una boleta de luz que presentó la defensa al juez. Esta presentación fue porque el magistrado verifica si el domicilio tiene energía e internet, ya que al empresario se le pondrá una pulsera electrónica, la que informará si este cumple con la orden de no moverse de la vivienda. En la foto, el medidor de luz está en nombre de Santiago Alejandro Graffigna.

La doctora Valentina Bucciarelli, representando al Ministerio Público Fiscal, se mostró en contra de este gozo de prisión domiciliaria y dijo: "No está garantizado que no haya obstrucción a la justicia, es por eso que lo planteamos, pero nuestra petición no fue atendida".

Cabe destacar que Cassab estuvo internado en el Hospital Marcial Quiroga por sus problemas cardiacos, este mismo nosocomio comunicó que no hacía falta que siguiera internado y que podía ser dado de alta. Pasó unos días en prisión, y se habló de que podía ir hasta la enfermería del Servicio Penitenciario Provincial, pero su abogado (Montes) pidió al juez el beneficio de prisión domiciliaria y el juez de garantía, Matías Parrón, dio a lugar lo solicitado.

Santiago Alejandro Graffigna, es un abogado sanjuanino acusado de ser el cabecilla de una asociación ilícita en la provincia, está procesado por la justicia y ahora espera el día de su juicio. El pasado diciembre de 2020 quedó conformado el tribunal que presidirá en este juicio y son: Matías Parrón, Silvina Rosso y Martín Heredia Zaldo. La fecha todavía no fue confirmada, pero dijeron que sería estipulada para este 2021.

Santiago Graffigna

El grupo de los procesados que esperan por este juicio, está integrado por: Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday, la ex jueza Rosalba Marún y tres peritos que citaba Graffigna: Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos.