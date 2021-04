Crimen del policía: el acusado tenía pólvora en sus manos y la víctima no

Los resultados de las pericias para determinar quién accionó la pistola que mató al oficial Oscar Mura, en marzo último, complican aún más a su pareja y único acusado. Fuentes judiciales confirmaron que esos estudios revelaron que hallaron restos de pólvora en las manos de Diego Espejo, el ahora detenido, y no así en las del policía asesinado.

Estos análisis periciales fueron algunas de las medidas de prueba que solicitó el fiscal Francisco Micheltorena, a cargo de la UNIDAD FISCAL Nº 4 de Delitos Especiales, en el marco de la causa por el asesinato del oficial Oscar Mura. El único detenido es Diego Espejo, su pareja, quien está acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo.

La madrugada del 19 de marzo último, ambos estaban en el departamento que alquilaba el policía en la calle Eladio Quiroga al 112 Este del barrio Sarmiento, Chimbas. Un rato antes habían estado bebiendo en un bar. Se supone que discutieron dentro de su habitación, pero en un momento dado Diego Espejo tomó el arma de Mura y lo mató a balazos. El oficial recibió tres impactos de bala en la zona del abdomen y el tórax y un cuarto disparo ingreso por su espalda.

El acusado. Este es Diego Espejo, el detenido.

Al parecer, Espejo quiso efectuarle más disparos. La pericia en la pistola 9 milímetros demostró que se le trabó el arma, explicaron fuentes del caso. Una bala quedó en la recámara y otra salió despedida por la “ventana de expulsión”.

La autopsia al cadáver reveló que no hubo peleas, el joven fallecido no presentaba lesiones de golpes o signos de defensa. Esto contradice la versión de que posiblemente hubo agresiones o un forcejeo. La sospecha es que Espejo le disparo a una distancia de no más de 2 metros.

La primera versión que dio Espejo fue que Mura le puso las esposas en las muñecas y lo agredió. Que en medio del forcejeo él le quitó la pistola y le disparó en un acto de defensa o presa de una crisis de nervios. Por eso era importante las pericias en las manos de la víctima y del supuesto homicida para determinar si encontraban restos de pólvora.

El fiscal Micheltorena solicitó que se utilizaran dos técnicas para esos estudios: la de absorción atómica y el barrido electrónico. Los resultados de esos estudios ya están. Fuentes judiciales consignaron que los informes indican que el ahora fallecido no presentaba vestigios de pólvora en sus manos. Esto quiere decir, primero, que no accionó el arma, y segundo, que ni siquiera estaba cerca o no existió un forcejeo en el momento que dispararon con la pistola 9mm.

El policía. Este era Oscar Mura, el oficial asesinado.

Esas pericias también demostraron que Espejo tenía restos de pólvora en ambos manos. Pero donde más tenía plomo, bario y antimonio –los componentes de la pólvora y los residuos que quedan tras el disparo- fue en su mano derecha y en menor proporción en la mano izquierda. Esto lleva a suponer que accionó el arma con la mano derecha. Puede ser que después se haya tocado la mano izquierda y entonces dejó restos en esa zona, explicaron las fuentes.

Por otro lado, señalaron que la presencia de esos restos era menor en las esposas. Para los investigadores, eso encaja en la teoría de que Espejo no tenía las esposas puestas cuando efectuó los disparos, sino que se las colocó después él mismo. Por eso era mínima la presencia de esos rastros. Hay que ver qué dice la defensa, pero la situación de Espejo parece complicarse con estos estudios.