La estrategia del médico implicado en la causa Parisi: pasajes sí, dinero no

Después de que Tiempo de San Juan publicara en exclusivo que el amigo de Mario Parisi fue imputado por la Fiscalía por encubrimiento, en la causa que lo tiene al funcionario judicial en la mira por violencia de género, uno de sus abogados aseguró que la acusación contra el médico Jorge Luis Gil se hizo ligeramente, ya que no habría pruebas que demuestren que cometió un delito.

Así lo aseguró el abogado que representa al profesional de la salud implicado, Nasser Uzair, quien -al igual que a Parisi- lo defiende en conjunto con su colega Fernando Castro. Para el letrado, no existe una figura delictiva en la participación que Gil tuvo al mantener contacto con la denunciante.

"No existe el encubrimiento. Creemos que la imputación se hizo ligeramente", sostuvo Uzair a los micrófonos de Estación Claridad y seguidamente ofreció sus argumentos. Es que según manifestó el defensor, Gil le entregó un sobre a la víctima únicamente con los pasajes al exterior y no con los dólares como la mujer mencionó en su declaración.

En ese sentido, el defensor del clínico que cumple funciones en Los Berros aclaró: "Esos pasajes estaban comprados por ambos hacía un mes atrás, no le llevó de regalo los pasajes. Eso no es un delito, llevarle algo que es de ella también. No sé dónde esta la ilicitud. Nada que ver tiene el sobre con los dólares".

Uzair señaló que el sobre que su cliente le dio a la denunciante no contenía dinero en efectivo incluso destacó que, de haber sido cierto, el grosor del mismo lo dejaría en evidencia a través de las imágenes que el Ministerio Público recabó, mediante las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. "No sé por qué creen que el sobre lleva dólares, no hay pruebas", aseveró.

En la teoría del caso presentada por el MPF se relata que Gil mantuvo una charla con la denunciante en dos oportunidades, la primera fue vía telefónica y la segunda fue en persona cuando el médico amigo de Parisi acudió a su domicilio. Allí fue cuando le entregó el sobre con los pasajes con destino a México y -supuestamente- los 4.600 dólares.

Sobre las conversaciones que mantuvieron, Uzair indicó: "Estoy en condiciones de adelantar que existe una desgrabación hecha por escribano público y cambia totalmente lo que manifestó la denunciante. Nada se habla de dólares en esas charlas". Luego agregó: "Es para agravar una supuesta figura delicitva en la persona de Parisi".

Además, el abogado expresó que en el relato de la Fiscalía hay una contradicción, ya que primero se habla dinero en un sobre de color rojo y luego se refieren a una billetera de donde saca la plata. Por ese motivo, advirtió que no hay pruebas que fundamenten la acusación contra Gil, que en los próximos días se presentará ante el juez de Garantías que interviene en la causa, Matías Parrón.