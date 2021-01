Quién tuvo la culpa en la tragedia de Caucete y qué pasará con el conductor sobreviviente

A dos días del trágico choque que se cobró la vida de dos personas en Caucete, la situación procesal del conductor sobreviviente es por el momento un interrogante, más aún después de que fuentes allegadas a la investigación confirmaran que el nivel de alcohol que presentaba era de 0.0 gramos por litros de sangre. Fue por ello que Tiempo de San Juan le consultó a expertos en conducción y especialistas en materia penal: de quién fue la culpa.

Horas más tarde del fatal episodio en el que fallecieron Juan Ignacio Lima (25) y José Nicolás Jofré Agüero (22), el video que registró el siniestro vial se conoció y dejó en claro cuál fue la mecánica del incidente: la camioneta Chevrolet S10 que comandaba el conductor sobreviviente se desplazaba por Ruta 20, cuando el Fiat Regata en el que viajaban las víctimas se cruzó intempestivamente para terminar colisionando.

Por las consecuencias del hecho, Juan Mario Sánchez quedó detenido y quedar imputado por homicidio culposo agravado por el número de víctimas. Sin embargo, la abogada penalista Romina Vargas Chirino indicó que el factor principal a tener en cuenta es el grado de responsabilidad del único vinculado a la causa. Según señaló, si los peritos no encuentran ningún tipo de infracción, no habría delito para imputarle y al juez no le quedaría más remedio que sobreseerlo.

Por otra parte, el instructor de manejo Jorge Ibáñez sostuvo que aunque Sánchez no hubiera estado alcoholizado pudo cometer otro tipo de faltas como la velocidad. En ese punto, el profesional destacó que el nivel máximo permitido en cada intersección es de 30 kilómetros por hora, algo que -a juzgar por las imágenes- ninguno de los vehículos cumplió.

"La prioridad de paso la tiene el que va por la ruta nacional, pero hay una encrucijada y las leyes de tránsito sostienen que en ese punto hay que reducir la velocidad. El exceso de velocidad podría ser un problema para el conductor en cuestión", destacó.

Respecto a la maniobra del rodado de menor porte que se dirigía por calle La Plata, explicó: "En ese cruce hay señalización, un semáforo intermitente con las luces en rojo, en el video se ve que el Regata nunca frenó y está claro que hubo una falla humana".

Como el otro conductor, que había ingerido alcohol, murió en el choque, el único que podría tener consecuencias en la Justicia Penal es Sánchez y por eso permanece detenido en la Comisaría 9na. Fuentes policiales indicaron que podría quedar excarcelado, si no tiene antecedentes y si el juez que interviene así lo determina.