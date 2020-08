“Narco top”: el padre, la novia y sus allegados fueron al penal y su madre salió con fianza

El juez federal Leopoldo Rago Gallo va a fondo contra el entorno de Matías Frau, el llamado “narco top” que es buscado por la Justicia desde mayo último por la plantación de marihuana encontrada en Rivadavia. El magistrado no sólo que les imputó graves delitos, como producción y comercialización de droga, sino que los mandó directo al penal de Chimbas. Entre ellos al padre y a la novia, además de sus amigos. La única que tuvo un respiro fue su madre, la ex funcionaria del Poder Judicial de San Juan, que consiguió la excarcelación.

El único que no dá señales hasta ahora es el principal acusado, Matías Frau (31), quien permanece prófugo y con pedido de captura ordenado por el juez federal Rago Gallo. La Policía lo busca por la plantación de marihuana, con invernaderos incluidos y el acopio de semillas de esa droga, descubierta el 26 de mayo pasado en el interior de la finca de su familia situada frente al Loteo El Ángel, en Rivadavia. Su defensa pidió la eximición de prisión y se la denegaron, pero se presentó un recurso extraordinario para que le otorguen ese beneficio. Mientras tanto no aparece, pero este jueves debe presentarse ante el juez Matías Parrón del Quinto Juzgado Correccional por la causa en su contra por agredir a su ex pareja. Ese día será indagado.

El secuestro. Esto es parte de lo que se halló el 6 de mayo pasado en la finca de Rivadavia.

La situación es otra de sus allegados. El 31 de julio último, el titular del Juzgado Federal Nº2 sorprendió con las detenciones de Vicente Ángel Frau y Miriam Gladys Canet, los padres del llamado “narco top”. Esta última abogada y ex funcionaria del Poder Judicial de San Juan. En otros allanamientos simultáneos dispuso que apresaran también a la novia de Matías Frau, Casandra Sheila Carricondo Dingevan, a sus amigos Luca Pallucchini y Alejandro Nehuen Sánchez, y a sus supuestos empleados, Juan Pablo Romero y Pablo César Díaz.

Todos ellos, excepto Miriam Canet, fueron indagados la semana pasada en el juzgado federal por los presuntos delitos de cultivar, producir y comercializar estupefacientes, y por la participación de tres o más personas en dicha actividad ilícita, fijados en los artículos 5 y 11 de la Ley N° 23.737 del Código Penal. Es decir que el juez cree que tanto el padre, los amigos y los empleados formaban un grupo que se dedicaba al cultivo y la venta de marihuana. La primera figura penal que le imputan tiene pena de 4 a 15 años de cárcel y ese castigo puede agravarse a partir de la segunda figura.

El lugar.Esta es la finca donde se encontró la plantación de droga.

La madre de Matías Frau, en cambio, fue indagada por el delito contemplado en el artículo 10 de la misma ley, que castiga a las personas que facilitan un lugar para el cultivo. Esto tiene pena de 3 a 12 años y permite la excarcelación. Es por eso que la mujer fue puesta en libertad, pero tuvo que poner una fianza en dinero para que se la concedieran.

Distinta fue la suerte para el Vicente Ángel Frau y Casandra Sheila Carricondo Dingevan, el padre y la novia de Matías Frau, que fueron enviados al penal de Chimbas hasta tanto el juez Leopoldo Rago Gallo resuelva la situación procesal de ambos. Lo mismo pasó con Luca Pallucchini y lejandro Nehuen Sánchez, los amigos del “Narco top” y a sus supuestos empleados, Juan Pablo Romero y Pablo César Díaz, que actualmente se encuentran dentro del servicio penitenciario provincial.