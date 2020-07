La madre de Julieta Viñales tildó de cobarde al médico acusado de mala praxis

A más de cuatro meses de la inesperada muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que previamente fue operada de las amígdalas y su salud empeoró después de ello, el médico denunciado por la familia -Maximiliano Babsía- se presentó en sede judicial para la indagatoria y se abstuvo a declarar.

Fue por ello que la madre de la presunta víctima del profesional acusado de mala praxis se mostró dura contra el otorrinolaringólogo señalado por la justicia y lo tildó de cobarde. Fue en los micrófonos de Radio Sarmiento donde la mujer realizó el fuerte descargo aunque advirtió que estimaban que iba a guardar silencio.

“Pensábamos que iba a hacer eso, no declarar, típico de cobarde, porque es una persona que desapareció luego que el barco se hundió. Jamás dio la cara”, sostuvo Cyntia Aboal.

Luego de que Babsía fuera imputado formalmente por homicidio culposo (mala praxis) por el juez Matías Parrón que investiga el caso, la madre de la muchacha fallecida se mostró segura con la justicia y afirmó: “Voy a seguir luchando porque no hay tiempos seguros en este proceso y no voy a permitir que este personaje vuelva a tocar a nadie más. No me voy a morir hasta conseguir justicia por mi hija, por él le destruyó todos sus sueños”.

Este miércoles por la mañana, el especialista se presentó en el CAVIG para la declaración indagatoria -vía videoconferencia, por protocolo obligado por la pandemia- frente al titular del Quinto Juzgado Correccional. Sin embargo, prefirió guardar silencio. A mediados de marzo, semanas después de que se desencadenaran los hechos, el médico consiguió la eximición de prisión para no ir tras las rejas.