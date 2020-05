Tatuador acusado de abusador: afirman que hay otras 15 víctimas más

A las siete denuncias que existen contra el tatuador detenido y acusado de engañar y abusar de jóvenes clientas, podrían sumar otras más. Una de las víctimas, que hizo público su caso en las redes sociales, contó que al menos 15 chicas se contactaron con ella para contar que también sufrieron abusos y acoso sexual por el mismo sujeto.

Emilio Cozzi, de 35 años, se encuentra detenido en la Subcomisaría de Médano de Oro desde el jueves pasado por orden del juez Guillermo Adárvez. El juez del Tercer Juzgado de Instrucción lo investiga por delitos contra la integridad sexual a raíz de las denuncias de siete jóvenes. Éstas chicas declararon que el tatuador las citó mediante engaños a su local o a alguna vivienda con la excusa de regalarle un tatuaje y supuestamente las acosó, hizo que se desvistieran y las manoseos, y en algunos casos hasta llegó a violarlas, según fuentes del caso.

Las dos primeras denuncias fueron radicadas días atrás en la Subcomisaría de Oro, en Rawson. Y como después aparecieron otras en distintas comisarías del Gran San Juan, el juez dispuso que todas fueran remitidas a esa dependencia policial para unificarlas en una sola causa. Hay chicas que denunciaron hechos ocurridos hace años y cuando éstas ellas eran menores de edad, aseguró una alta fuente policial.

Casi la totalidad de las supuestas víctimas relataron que conocieron a Cozzi porque éste sorteaba tatuajes por Facebook y en ese entonces se anotaron para ganar ese premio. A las horas nomás eran contactadas por el sujeto, quien que les comunicaba que habían ganado. Posteriormente las invitaba a su local o a una casa. Ahí les pedía que se quitaran parte de la ropa, en especial la parte de arriba, o exigía que se desnudaran para hacer el grabado y no mancharlas o trabajar mejor, según la versión policial y de las chicas. Supuestamente, también les proponía hacerle un tatuaje más grande, pero resulta que después quería cobrarles. Como las chicas respondían que no llevaban dinero o no era lo acordado, el tatuador las extorsionaba pidiendo que le pagaran con sexo, de acuerdo a lo informado por investigadores. Una de las víctimas, además, habría declarado que este sujeto le dio alguna sustancia para dormirla y abusar de ella.

Muchas callaron lo que sufrieron por miedo o vergüenza y ahora se animaron a denunciarlo a partir de la denuncia pública de una de las jóvenes y el escrache contra el sujeto por Facebook. Esa joven pidió a otras víctimas que lo denunciaran. Así fue que, tras conocerse las primeras 7 denuncias, al menos 15 jóvenes se contactaron con ella y aseguraron que vivieron lo mismo con Cozzi, pero temen presentarse en la Policía o en la justicia, contó esta muchacha a TIEMPO DE SAN JUAN. La Policía ya está trabajando para localizarlas y formalicen la denuncia. Esto complica más la situación del tatuador, que continúa detenido en la dependencia policial de Rawson, mientras peritan su celular y los soportes informáticos secuestrados en su casa en el barrio Parque Industrial en Chimbas. Se supo que luego que empezaron a denunciarlo públicamente, el sujeto cerró sus cuentas en las redes sociales y por eso son claves las pericias informáticas.