Denuncian a un periodista sanjuanino por agredir y acosar a una joven trans

Durante la tarde de este martes, una joven trans, identificada como Sharon Paola Zambrano, de 24 años, denunció a un conocido periodista deportivo sanjuanino por agredirla verbalmente y acosarla por mensajes de WhatsApp. Según la denunciante, las agresiones comenzaron luego de que la muchacha decidiera ponerle fin a la relación amorosa que tenían.

A la denuncia se la tomaron en la Comisaría para la Mujer y fue contra el cronista Maximiliano Villafañe. La relación entre ambos, según la presunta víctima, se terminó hace alrededor de dos años. Desde ese momento, el acusado empezó con una importante serie de mensajes agresivos contra Sharon, según afirmó la joven.

Mensajes de Villafañe.

"Hace dos años me viene hostigando, desde que terminamos la relación. Ya me cansé. Trabajo en la asociación Barrios de Pie, los fines de semana hago un merendero en mi casa. Por ahí subo un estado en WhatsApp en el que estoy dándole leche a los niños y ahí nomás me comenta cosas inapropiadas", relató la joven.

Así le hablaba Villafañe.

Según contó la chica, ambos tenían una buena relación hasta que decidieron terminarla y, desde ese momento, empezó el calvario para Sharon. "Me empezó a decir barbaridades -como las que se ven en las imágenes-, me hackeó mi cuenta de Facebook y mi celular, por lo que me veía las conversaciones con mis amigas.

Mensajes de Villafañe.

Al parecer, tal como relató la presunta damnificada, esas actitudes ya las estaba padeciendo en la relación: "Nos dejamos de hablar porque era muy pesado, me corregía todo lo que decía, se burlaba de todos. De hecho, después de mi publicación en Facebook, otras chicas trans salieron a decir que a ellas también las insultaba y les hacía bullying".

La denuncia fue radicada por infracción a la Ley 989-E (Protección contra la violencia familiar), precisamente por los delitos de violencia verbal y acoso. En un primer momento, la causa será investigada por el Juzgado de Familia de turno. La joven presentó las capturas de WhatsApp como pruebas.

Más mensajes.