Liberaron al hombre que atropelló a una pareja en Angaco y mató a la chica

Tal como se especulaba, el juez del Primer Juzgado Correccional, Alberto Caballero, decidió liberar al hombre que atropelló a una pareja en Angaco y mató a la chica, una profesora de karate, identificada como Melisa Castro, de 24 años. El magistrado dio lugar al pedido de excarcelación presentado por la defensa del acusado, a cargo de Filomena Noriega. Por lo tanto, Emanuel Nievas, de 24 años, fue liberado este miércoles e imputado por homicidio culposo.

Según contó Noriega a este medio, el muchacho se había presentado a declarar ante el magistrado en el transcurso de la semana pasada y había contado lo ocurrido la madrugada del lunes 1 de marzo. "Dijo que regresaba a su hogar desde la casa de su novia. Iba con la camioneta en regla por calle Bosque, en Angaco. En un momento se le cruzó un perro y, para no atropellarlo, miró hacia atrás para abrirse hacia un costado, luego volvió a mirar hacia adelante y sintió que chocó algo", afirmó la letrada.

El testimonio del acusado continúa relatando que, cuando se bajó de su camioneta Ford F-100, se encontró con un hombre agarrándose la cabeza, diciéndole que le había matado la mujer y una joven -Melisa Castro- tirada en el suelo, sin signos vitales. De inmediato, se subieron los tres al vehículo y fueron hasta el hospital Rawson.

Una vez en el nosocomio, atendieron a la joven pero nada pudieron hacer, ya había fallecido. El conductor de la camioneta se entregó en la Comisaría 20ª, de Angaco, donde quedó detenido a disposición de la Justicia. Ese mismo día declaró ante el juez Caballero y su defensa, Filomena Noriega, presentó la excarcelación. Este miércoles, el magistrado resolvió liberarlo y seguirá la etapa de instrucción desde su hogar.

Por otra parte, Nievas también declaró que no vio a la pareja cuando caminaba porque las calles no estaban iluminadas, los novios no iban con chaleco refractario y que, al menos la víctima, caminaba por la calle y en el mismo sentido que el conductor de la camioneta.