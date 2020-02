Impactó contra un árbol para salvar al otro vehículo y este huyó sin auxiliarlo

Un joven, identificado como Agustín Pizarro, publicó las imágenes de cómo quedó su vehículo, un Gol Trend 0km., luego de impactar de llenó contra un poste de luz, ubicado por Calle 11, a metros de calle Chacabuco, en Pocito. Afirmó que terminó así, luego de evitar lo que podría haber sido un accidente fatal contra una camioneta que realizó una maniobra prohibida justo cuando iba a pasarla. Lo peor fue que el conductor de esa camioneta escapó de la escena, sin prestarle auxilio.

Si bien el hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre, el hecho trascendió en los últimos días porque aún no aparece el hombre que huyó. Dice que se trata de un sujeto, de apellido Fernández, quien cotidianamente circula en su Rastrojero por esa zona vendiendo verduras y frutas. Fueron vecinos quienes aportaron esos datos.

Agustín se dirigía hacia un lugar donde debía instalar su equipo de sonido e iluminación para un evento que lo había contratado. Sin embargo, nunca pudo llegar ya que tuvo un accidente gravísimo. Según contó, tanto el Rastrojero, como el denunciante, iba en el mismo sentido por Calle 11. Metros antes de llegar a la intersección con Chacabuco, intentó pasarlo, puso el guiñe, se abrió y la camioneta, al parecer, no lo vio y decidió doblar en "U".

Al realizar esa maniobra de manera repentina, "tenía dos posibilidad: chocarlo al medio y llevarme una vida o trataba de esquivarlo. Y así fue, intenté volver al carril pero, al frenar, mi auto rayó, perdí el control del vehículo y terminé estrellándome contra un poste de hormigón y el poste de iluminación pública", expresó el joven.

El tema radica en que, luego del impacto, el conductor de la camioneta se metió a una vereda del lado izquierdo, se devolvió y se fue como si no hubiese ocurrido nada. El Trend empezó a prenderse fuego pero justo apareció unos efectivos, quienes lo asistieron sin poder detener al Rastrojero.

Tanto el auto como sus elementos de trabajo quedaron completamente destrozados. "Le pido a este hombre -por Fernández- que se ponga al día con los papeles y se contacte conmigo para que su seguro se haga cargo del accidente que él produjo. De lo contrario, se procederá con los trámites legales correspondientes", dijo el muchacho.

Finalmente, escribió: "Lo único que quiero es recuperar mi fuente de trabajo. No necesito, ni quiero sacar ninguna ventaja económica. Me arruinó todo lo que construí en años. Tengo roto mi vehículo, mi carro, mis equipos, más allá de los golpes que me ocasionó y de su inhumanidad al irse y no importante si estaba vivo o muerto".