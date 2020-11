Le robó el celular a una mujer en un local de la Peatonal sanjuanina y quedó grabada

Este viernes, una mujer se encontraba pagando una boleta en un local ubicado un galería de la Peatonal sanjuanina. La señora terminó de pagar y se olvidó su celular en el mostrador.

La mujer que seguía, cuando le tocó su turno agarró el celular y se lo guardó ante la atenta mirada de su hija menor de edad.

La ladrona no tuvo ninguna intención de decirle a la mujer -que se había ido hace segundos- que se había olvidado el celular y decidió guardárselo en la cartera.

Cuando la damnificada fue al local ya era tarde, la ladrona se había ido. Le pidió a los dueños del local si podía ver las cámaras y ahí corroboraron lo que había pasado. Mirá el video:

El mensaje de una de sus familiares:

"Hola buenas tardes, queria contarles que ayer 6/11 fuimos con mi mamá a pagar unas boletas en el pago facil que se encuentra en la galeria Central que esta en la peatonal, al finalizar dicho pago mi mamá sale de este pago facil y al irse se olvida el celular en el mostrador (el que se ve en el video), apenas salio mi mamá, entra esta mujer que aparece en video (estaba haciendo fila atras de nosotras) y en vez de avisarle a mi mamá que se olvido el celular prefirio no decir nada y robarse el celular y guardarlo en su cartera sin que nadie se de cuenta, sin saber que la camara de seguridad la estaria filmando.

Pido que me ayuden a difundir este video ya que necesito recuperar este celular, porque mi mama es docente y en su celular tiene informacion de sus alumnos (numeros de celular, guias, notas, etc.), que debido a la pandemia estan trabajando via online, por WhatsApp, en este momento es la fuente de trabajo de mi mamá.

Si conocen a esta mujer o si tienen informacion de ella, pido contactarse conmigo por favor.

Si esta mujer no quiere dar la cara, que lleve el celular al canal de "Telesol" y ellos se contactaran con nosotras.

Por favor ayudenme a difundir!!!!" (sic)