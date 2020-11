Abandonaron en una plaza sanjuanina a una mujer ciega: pasó muchas horas y hasta sufrió la lluvia

Un desagradable episodio tuvo lugar en la conocida plaza Hipólito Yrigoyen -o más conocida como "La Joroba"-, ubicada en la localidad de Trinidad, en Capital. Es que allí abandonaron a una mujer no vidente, quien estuvo sola durante varias horas y hasta sufrió la lluvia.

Según indicaron fuentes policiales, fueron unos deportistas los que se acercaron a domicilios de los alrededores de la plaza preguntando si conocían a la mujer. Ante la negativa, decidieron comunicarse con el 911. Llegaron los efectivos, le preguntaron si estaba acompañada. Respondió que no y que se había ido de su casa porque sus familiares "estaban peleando".

Según describieron, la señora estaba junto a su bastón y a una botella de agua. No dio su nombre pero dijo tener 52 años y ser de Chimbas. Le convidaron bebida y alimento. Luego, llegó su pareja -un ex policía- quien mostró su documento y se llevó a la mujer. No hubo denuncia.