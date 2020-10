La dramática versión del hermano de Emmanuel Mas, tras ser denunciado por violento

Luego de que el hermano de Emmanuel Mas fuera denunciado por presunta violencia de género y amenazas en perjuicio de su ex pareja, con la que atraviesa un juicio por divorcio, se esperan medidas del Cuarto Juzgado Correccional después de que la defensa del joven en la mira presentara la eximición de prisión.

El juez Federico Rodríguez deberá decidir si acepta o no el pedido de Pablo Mas, quien no registra antecedentes penales y por ello no habría inconvenientes para que le sea concedido en los próximos días. En ese contexto, fuentes judiciales comentaron que una vez que el magistrado resuelva, fijará la fecha para la declaración indagatoria y así el denunciado ofrezca su versión de los hechos.

Una fuente allegada al caso ofreció un adelanto de lo que sería la exposición del familiar del jugador de Boca, quien -según su versión- afronta un dramático momento porque no le permiten ver a su hijo. Si bien existe un régimen de visitas, la madre del menor y también denunciante estaría incumpliendo esa medida judicial que se dictó en la Justicia de Familia.

Como está fijado en el convenio, es el entorno más cercano de Mas el que puede pasar a buscar al nene por la casa de su madre tres veces por semana, pero cuando esto sucede, la mujer se niega a entregarlo. Eso fue lo que detallaron quienes conocen la versión del demandado, que además desmintieron que haya sucedido un episodio de violencia.

"No le dejan ver al niño y eso está afectando al menor. Es gravísimo lo que está pasando. No se están respetando una resolución judicial. Cada vez que lo buscan, hay problema. No se puede tener de rehén a una criatura", dijeron.

Por esta puja que sostienen que existe entre los padres del menor, desde el entorno de Mas señalaron que podría haber una contrademanda aunque no detallaron por qué delitos. Esa será la tarea del abogado que lo representa Maximiliano Páez, quien tendrá que esperar que su cliente sea indagado para tener acceso a la causa y saber a ciencia cierta de qué se lo denuncia y por qué se lo investiga.

Fuentes cercanas advirtieron que desde el lado de Mas irían hasta las últimas consecuencias y ello tendría repercusiones tanto en el fuero penal como en el civil, donde tramitan la cuota alimentaria, divorcio y régimen de visitas. Por incumplimiento de orden judicial y falsa denuncia, con esas calificaciones la defensa podría arremeter contra la denunciante.