Como no pudieron acreditar las heridas, liberaron al violento que golpeó a su ex en Rawson

Un nuevo episodio de violencia de género sufrió una mujer el martes en la madrugada en Rawson. Su ex pareja la atacó a trompadas en plena vía pública y, primeramente, fueron los vecinos los que rescataron a esta joven. Pero además este actuar quedó registrado en las cámaras del CISEM y la Policía fue al lugar inmediatamente y detuvo al violento.

Según comentaron fuentes tribunalicias, el detenido fue identificado como Cristian Daniel Milán, de 32 años. En la mañana de este miércoles fue a Flagrancia junto a su defensa, Filomena Noriega, pero como no pudieron acreditar las heridas a la víctima, lo sobreseyeron. La mujer no pasó por el médico legista y, por lo tanto, no quedaron acreditadas las heridas, dijeron las fuentes.

Personal del Comando Radioeléctrico fue el que lo detuvo en Avenida España y Doctor Ortega, en Rawson, alrededor de las 3. Por las características del hecho, había quedado vinculado a una causa por lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.