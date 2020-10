Bº Manantiales: así quedó la casa del hombre que presuntamente violó a su nieta

En la madrugada de este miércoles se vivieron momentos de tensión en el Bº Manantiales (Trinidad), barrio donde viviría un hombre de 77 años y que fue acusado de violar a su propia nieta.

Garaje del hombre acusado. Los vecinos lo rompieron e intentaron prenderlo fuego.

Familiares y vecinos se auto convocaron en la vivienda de este sujeto, le prendieron fuero el garaje e intentaron quemar la casa. “Los vecinos del señor pedían por favor que no quemaran la vivienda porque si no iban a ser perjudicados ellos”, expresó una vecina -que no quiso dar su nombre a este medio-.

Este hombre vive en el primer piso de un consorcio y si llegaban a prender fuego la vivienda, los vecinos iban a ser perjudicados también. Pero esta vivienda aun así no se salvó de los daños, el vidrio y la puerta de entrada quedaron destrozados y el garaje que sería del señor fue incendiado.

Rastros que quedaron de la quema de neumáticos en la calle.

El supuesto violador, identificado como M. A. -se preserva su identidad para el resguardo de la menor-, no está en la casa y anoche tampoco estuvo. Según dijeron, este hombre habría vejado a su nieta desde los 8 hasta los 11 años.

M. A., presunto violador.

Otro de los datos que aportaron, es que fue familia de la menor la que organizó esta marcha en el Bº Manantiales, cansados de la injusticia porque ya han hecho tres denuncias en el ANIVI y todavía no hacen nada contra este hombre.

Mirá el video que pasó esta madrugada: