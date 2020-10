Misterio por el robo de una caja fuerte de 500 kilos de la Bodega Arenas de Caucete

Gran misterio se armó detrás del robo de un caja fuerte de la Bodega Arenas, ubicada por calle La Plata, metros al Norte de calle Rastreador Calivar, en Caucete. En un principio, trascendió que se trataba de una caja de 70 kilos pero luego fuentes de la investigación afirmaron que, en realidad, pesaba 500 kilogramos.

El robo ocurrió en la madrugada de este viernes 23 de octubre. Aparentemente, unos delincuentes ingresaron escalando una pared, violentaron dos puertas hasta llegar a una oficina y de allí sacaron la caja fuerte. El lugar cuenta con seguridad privada las 24 horas del día. El sereno de ese momento descubrió el robo cuando ya se había consumado, se comunicó con el propietario, identificado como Carlos García Pareja, y éste llamó a la Comisaría Novena en horas de la mañana.

Efectivos de esa dependencia, de la Brigada de Investigaciones Este y de la sección Robos y Hurtos, se dirigieron hacia el lugar, le tomaron la denuncia, el dueño confirmó el robo de la caja fuerte de 500 kilos pero, como primer dato a tener en cuenta, omitió decir qué había en su interior. Pese a ello, se estimó que se trataba de un robo de cifras millonarias. Luego de ello, comenzaron a iniciar las pericias correspondientes.

Lo segundo que les llamó la atención a la policía fue que no había indicios de que haya ingresado un vehículo para llevarse semejante peso. Incluso, tampoco había huellas de que la caja había sido arrastrada. Solamente, había huellas de zapatillas por lo que, de inmediato dedujeron que el robo fue a pie y que, para sacar esa caja, se demoraron varios minutos pero el sereno no se percató. De igual forma, desde la Policía dijeron que la garita no se encontraba cerca del lugar del robo.

Otra cuestión que extrañó a los uniformados fue el diálogo que tuvieron con los empleados. Algunos hasta llegaron a afirmar que lo hacía "para no pagar los salarios, teniendo en cuenta que ya estamos a fin de mes", informaron fuentes policiales. Esto sumado a que, efectivamente, varios empleados de la bodega ya habían realizado exposiciones en la dependencia policial caucetera contra García Pareja porque los echaba o suspendía por motivos irrisorios: como por ejemplo, porque llegaban 5 minutos tarde, los suspendía una semana, afirmaron desde la fuerza.

Pese a ello, la Policía de San Juan, lógicamente, lo está investigando como un robo aunque nadie haya visto nada, ni siquiera cuando hayan descargado la caja fuerte tras el robo. Hasta el momento, en la causa no hay datos sobre el paradero de lo robado pero la investigación ya está en curso y los efectivos son optimistas en que la encontraran "porque se trata de un objeto muy grande para desaparecer", finalizaron.