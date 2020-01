Habló el sanjuanino noqueado por patovicas en Mar del Plata: "Me arruinaron las vacaciones"

Luego de estar seis horas inconsciente, Emiliano Pérez, de 25 años, se encuentra recuperándose de la brutal golpiza recibida por cuatro patovicas, en la entrada de un conocido boliche de Mar del Plata. Atendió el llamado de este medio y contó lo que recuerda de ese momento en que recibió los golpes que lo dejaron noqueado en el piso. También, habló sobre su estadía en el hospital, cómo continuará su internación y qué hará con la parte legal.

¿Cómo fue el hecho que desencadenó en la golpiza?

Emiliano, como cada vez que vacaciona, se va junto a sus familiares a pasar una quincena en Mar del Plata. La noche del martes último, el muchacho, junto a su hermano Federico y a sus primos, habían acordado ir a pasar la noche a un conocido boliche de la costa argentina. "Hasta habíamos comprado las entradas anticipadas", relataba el joven.

Llegada la noche, fueron hasta el local bailable y, como todos, hicieron la cola para ingresar. Mostraron sus DNI pero una de sus primas ("mi regalona", dijo) tiene 20 años y el boliche es para mayores de 21, por eso no la dejaban ingresar pese a que cumple los 21 en un mes.

"Como la puerta estaba un poco lejos, me acerqué, corrí una valla y ahí se volvieron locos. Sin mediar palabra alguna, me dieron varias piñas entre cuatro patovicas. Ya la primera me noqueó porque yo me acuerdo hasta cuando corrí la valla y los vi venir. Después no recuerdo más nada", afirmaba Emiliano.

Lo dejaron inconsciente. Un primo del joven les pidió a un pública del boliche que llamaran a una ambulancia pero ese intento le costó que también fuera brutalmente golpeado, hasta con patadas. "A mi primo le cortaron la ceja y le tuvieron que hacer cuatro puntos", expresó.

Luego, llegó el personal médico, lo subieron a la ambulancia y lo llevaron al hospital, sobre las 3 de este miércoles. Seguía inconsciente. Estuvo 6 horas en ese estado, es decir, hasta las 9 del miércoles. "Cuando abrí los ojos, vi a toda mi familia -mamá, papá, hermano y primos- llorando alrededor mío", contó.

Ya una vez despierto, los médicos le comunicaron las heridas que tenía. "Me dijeron que lo más grave que tengo es una fractura de maxilar. También, tengo seis moretones grandes y la cara muy lastimada. Realmente, me dieron piñas fuertes en la cara. Recuerdo a uno de los que me golpearon, era morocho, como si fuese venezolano o colombiano", afirmó la víctima.

¿Cómo continuará su internación?

Emiliano está internado desde el día de la golpiza en el Hospital Regional y pasó la noche en ese nosocomio. Según le dijeron los médicos, en la mañana de este jueves observarán cómo evoluciona la quebradura del maxilar para saber si deben intervenirlo quirúrgicamente o si ya no es necesario. "Va a ser clave cómo esté del maxilar, para ver si me tienen que operar o si ya no hace falta y me pueden dar el alta", sostuvo el muchacho. "Afortunadamente, estoy bien, tranquilo y acompañado de toda mi familia", agregó Emiliano.

¿Qué hará con la parte legal?

El muchacho damnificado ya fue entrevistado por un efectivo de la Policía marplatense, luego del ataque de los patovicas, pero no se encontraba en todos sus cabales, por lo que no recuerda bien qué declaró. Por ello, Emiliano irá hacia la dependencia policial de Mar del Plata a radicar una nueva denuncia contra sus atacantes.

"Esta gente me arruinó las vacaciones, por eso vamos a hacer la exposición como corresponde", afirmó el joven. Emiliano tiene estadía en la costa hasta mitad de enero "y después tenía pensado irme con mi novia de vacaciones hasta fin de mes. Si estoy bien haremos el viaje, sino lo vamos a tener que suspender", aseguró. Su pareja, Daniela Agüero, ex virreina del Sol, no pudo viajar con Emiliano y su familia por cuestiones laborales. Sin embargo, luego de enterarse de la golpiza, la chica viajó hasta Mar del Plata para acompañar al joven golpeado.