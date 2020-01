Capital: lo detienen por golpear con piñas y patadas a sus tres hijos y a su ex cuñado

Durante la madrugada de este sábado, un hombre, identificado como Pablo Gabriel Gomez, de 50 años, fue atrapado luego de propinarle un brutal golpiza a sus tres hijos y a su ex cuñado. Los golpeó con piñas, patadas y con una llave de rueda. Será juzgado por Flagrancia por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones leves simples, en concurso real.

Todo comenzó sobre las 4:30 del sábado. El agresor empezó con el más chiquito de sus hijos. Fue con el de 16 años, al que lo empujó, lo tiró al piso y le pegó una patada en la cabeza. Le causó un corte en el párpado del ojo izquierdo, generó pérdida del conocimiento ya que sufrió desmayos, en al menos, tres oportunidades. Como consecuencia de ello, fue trasladado al hospital Rawson para recibir la atención médica necesaria.

Luego siguió golpeando a su otro hijo, de 20 años, a quien le dio golpes de puño en la cabeza y le provocó una herida en su antebrazo derecho. No conforme con eso, prosiguió con la hija mayor de los tres atacados, de 21 años: la empujó y arrojó al piso. También cobró su ex cuñado, Miguel Ángel Heredia, quien intentaba tranquilizar la situación. Pero no pudo y sufrió una agresión con una llave de rueda y con piñas. Lesionó su rodilla y pie izquierdo.

Finalmente, un móvil policial que pasaba por la zona -por calle España, entre lateral de Circunvalación y calle Comandante Cabot, en Capital- observó el final de los hechos, lo detuvo y lo enviaron a los calabozos de la comisaría correspondiente. Entre sus antecedentes, el agresor ya tenía denuncias por abusos sexuales: no trascendió quién o quiénes eran sus víctimas.