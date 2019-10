25 de Mayo: denunció que su ex lo vio con su actual pareja y lo golpeó ferozmente

POLICIALES

Un hombre, C. M. -pidió no ser identificado-, de 35 años, denunció que su ex pareja (y madre de sus dos hijos de 6 y 3 años) llegó hasta su vivienda, ubicada en Tupelí, 25 de Mayo, y, sin mediar palabras, comenzó golpearlo ferozmente y a rasguñarlo en distintas partes de su cuerpo. Ante esa situación, la presunta víctima intentó radicar la denuncia en la Comisaría 32ª (de Casuarinas, 25 de Mayo) pero dijo que no se la quisieron tomar. "Tuve que ir hasta Seguridad Personal -sección de la Central de Policía- para que me tomaran la denuncia", explicitó el hombre.

El hecho ocurrió el pasado sábado 21 de septiembre, sobre las 22:30. "Me sorprendió porque mi ex, identificada con las iniciales C. T. (29), viene a mi casa todos los viernes para que le de la plata de la semana para mis hijos. Cuando salgo a verla, me empezó a pegar y rasguñar en todas partes", contó C. M.

Según su propio relato, es la primera vez que sufre una situación de gran violencia por su ex pareja. "Siempre era de rasguñarme pero no iba a mayores. Era de insultarme y ejercer violencia psicológica contra mí pero nunca había llegado a golpearme", dijo el presunto damnificado.

Sobre su relación, expresó que su ex era una persona "muy celosa", pues "era de preguntarme todo el tiempo dónde iba, dónde estaba, qué hacía, con quién me juntaba, hasta qué hora y demás. Tuvimos los dos primeros años bien y después que nació mi primer hijo -el de 6 años- empezó la mala relación", sostuvo.

En cuanto a este hecho en específico, el sujeto afirmó que la golpiza se habría iniciado porque el denunciante salió el viernes 20 de septiembre a un boliche junto a su actual pareja y algunas fotos de ellos fueron subidas a la red social Facebook. Esas imágenes habrían sido vistas por su ex y eso habría desencadenado la terrible situación que habría vivido al día siguiente. "De hecho después le mandó mensajes a mi pareja, insultándola y amenazándola", esbozó.

Sin embargo, y pese a la elocuencia de las imágenes con el sujeto golpeado, la ex mujer se adelantó a denunciarlo: "Antes de que fuera yo a denunciarla, fue ella y me denunció por coacción y violencia familiar. Son todas mentiras, nunca le levanté la mano, ni nada por el estilo. Antes nunca me denunció, ni tengo antecedentes", dijo.

Al parecer, esa exposición habría sido el motivo por el que no le recibieron su denuncia según contó. "En la Comisaría 32ª no me quisieron tomar la denuncia porque dicen que ya habían tomado la denuncia de mi pareja. De todas forma, igual deberían haber tomado mi denuncia", afirmó.

Por la denuncia de su ex, C. M. está imputado por los delitos de coacción y violencia familiar, causa que se tramita en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Guillermo Adárvez. Mientras que su exposición contra su ex, es por lesiones graves y la sigue el Quinto Juzgado Correccional, del juez Matias Parrón. En cuanto a las lesiones, el denunciante presenta luxaciones en dos dedos de una de sus manos y distintos rasguños en el pecho, brazos y cara.

Sobre antecedentes de violencia en su ex, el hombre se atrevió a contar que C. T. siempre sufrió violencia por parte de su madre. "La mujer siempre le pegaba a mi ex hasta cuando estuvo embarazada. No la dejaban que se viera conmigo porque si pasaba eso, también la golpeaban. Yo no podía ni acercarme a su casa, ella siempre venía a la mía. De hecho, su madre tiene denuncia por mala atención en una sala asistencial en 25 de Mayo, en la que trabaja", indicó.