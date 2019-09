Salvaje asalto de motochorros en Rivadavia, frustrado por vecinos, un chofer y pasajeros

El jueves último, a las 6 de la mañana, una mujer que esperaba el colectivo en la esquina de su casa situada en el Barrio ATSA, en Rivadavia, fue salvajemente atacada por motochorros que no lograron su cometido tras la intervención de vecinos, el chofer del 6B y los pasajeros.

Según detalló la damnificada que sufrió politraumatismos en todo el cuerpo, el ataque de los delincuentes que se desplazaban en moto resultó sorpresivo y violento, pues uno de ellos se bajó del rodado y comenzó a perseguirla para 'cazarla'. Ante su resistencia al robo, fue golpeada y arrastrada mientras era amenazada de muerte, en las inmediaciones de calle Vázquez.

"Intenté escapar y corrí hasta mi casa pero el ladrón me agarró y me hizo caer. Me quería sacar el bolso que nunca solté y por eso me arrastró por la vereda de mi casa, mientras yo gritaba desaforada", sostuvo Marisol. En ese instante, asomó el colectivo que esperaba y su conductor detuvo la marcha para socorrerla, al igual que uno de sus pasajeros y un vecino.

Entre los tres, cuenta la mujer asaltada, se lo sacaron de encima y lo retuvieron a los golpes, pero éste sacó un arma blanca para amedrentarlos y así logró escaparse a pie. El cómplice ya había escapado del lugar.

Si bien la mujer brutalmente agredida luchó contra el malviviente y se quedó con sus pertenencias, el sujeto escapó y no fue detenido por la Policía que llegó minutos más tarde. Por consecuencia de los golpes, la damnificada explicó que todavía no ha podido dirigirse hasta la Comisaría 23º para radicar la denuncia.

Angustiada por lo sucedido, indicó que no es la primera vez que este tipo de hecho delictivos ocurren en ese lugar. "Este tipo de robos, de motochorros y tan violentos, suceden siempre en estas cuadras. Necesitamos que la Policía haga algo urgente", agregó.