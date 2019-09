Desesperación de toda una familia por un pibe que hace 10 días está desaparecido

Alexis Páez, un joven de 14 años, oriundo del barrio Huarpe, de Pocito, está perdido hace 10 días y no hay ni una noticia sobre su paradero. La familia está desesperada, ahora se hizo presente en Tribunales para pedir ayuda porque en todos estos días no han tenido una sola novedad. “No sabemos nada, la policía no hace nada, solo ‘pincha telefonos’ pero ni lo buscan” expresó su tía Mariela Paéz.

Según comentan los familiares, Alexis era un joven de casa, que no salía a ningún lado, era madrero. “La verdad nos sorprende, nunca pudo haber hecho algo así” dijo desesperada una vecina.

Todos los manifestantes sospechan de una familia vecina, supuestamente el último día que lo vieron fue un viernes. El chico pidió ir a la casa de al lado, la del ‘Mendocino’ un amigo de él. Estuvo todo el día y en la noche no volvía, la madre fue a buscarlo y le dijeron está dormido; cuando fue al otro día, le comentaron que se había ido. Pero a su casa nunca volvió, Alexis nunca apareció.

Además dicen que ahora estos vecinos no están, que desaparecieron, que no saben dónde están y los señalan como sospechosos de esta desaparición.