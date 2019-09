Mandan al Penal a un albañil albardonero por golpear y violar a su ex esposa

Lo denunciaron por golpeador y no paró. Le prohibieron acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con su ex esposa, pero no sólo que no cumplió la medida judicial, por el contrario continuó asediándola y agrediéndola. Lo denunciaron tres veces más, pero ni así escarmentó y siguió acosando a la mujer hasta que la violó.

Todo esto pasó en menos de 6 meses. El acusado es un albañil albardonero de 42 años, del cual no se puede revelar su nombre para proteger a la víctima, que ahora está en serios problemas. Tras su detención en junio último, en estos días el juez Alberto Benito Ortiz lo procesó y lo envió al penal por los presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal e incumplimiento de una orden judicial en perjuicio de la administración pública, revelaron fuentes judiciales.

La víctima y el albañil estuvieron casados 20 años y en enero pasado se separaron después de que él la golpeara otra vez. En aquella ocasión, el Juzgado de Paz de Albardón prohibió al sujeto acercarse a su ex pareja y a la casa familiar. El hombre no se sintió aludido y continuó acosando a la mujer, con insultos y agresiones, según la causa judicial. Eso valió que ella lo denunciara en tres ocasiones en la Seccional 18va y nuevamente intimaron judicialmente al sujeto a que se mantuviera alejado de la víctima.

El sujeto hizo caso omiso a las órdenes judiciales y el 6 de junio último volvió a atacarla, pero de la peor manera. La encontró en la calle en horas de la mañana y la llevó a la casa de un amigo con la excusa de charlar. Allí la encerró en una pieza y la sometió sexualmente. Fue lo último que hizo porque la mujer de 36 años salió de esa vivienda y lo denunció en la Comisaría de la Mujer.

El juez Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción, corroboró los antecedentes por violencia de género contra el albañil mediante testimonios, también tomó conocimiento de las actuaciones en los otros juzgados y reunió pruebas con respecto al ataque sexual. Eso fue más que suficiente para procesar, con prisión preventiva, al hombre de 42 años que ahora permanece alojado en el penal de Chimbas.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.