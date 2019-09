Le metieron un puntazo en el Penal pero se niega a denunciar, ¿por miedo a represalias?

En la madrugada de este viernes, un confuso episodio tuvo lugar en el Pabellón 6 del Servicio Penitenciario que terminó con un interno gravemente herido de varios puntazos, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Se trata de Fernando Mario Molina Heredia, de 30 años, quien dijo que se autoagredió y se negó a denunciar a su atacante.

Según informaron fuentes allegadas, el hecho se produjo sobre las 3 y media de la mañana cuando una violenta disputa se desató en los calabozos del Sector 1 entre Molina Herrera y otro reo identificado como Cristian Fuentes. Tras la pelea, la situación se normalizó y cerca de las 6 de la mañana, es decir, tres horas después del incidente, el herido solicitó asistencia a los guardias.

En ese momento, aseguró que él mismo se había provocado las lesiones por lo que solicitaba asistencia médica, de inmediato. Al descubrir que perdía sangre, fue derivado al nosocomio donde constataron que tenía un pulmón comprometido y varios cortes a la altura del pecho y la espalda. Por el momento, indicaron, está fuera de peligro.

Tras conocer lo que había sucedido, penitenciarios realizaron una requisa por el pabellón y distinguieron al agresor; además encontraron al compañero de celda del reo herido con lesiones. Al parecer, lo golpearon con una plancha y le provocaron lesiones, aunque no de severidad. Por su seguridad e integridad física, fue trasladado y reubicado en otro sitio.

El delincuente con frondozo prontuario delictivo recibió varios puntazos con un arma blanca tumbera, pero prefirió no radicar la denuncia sin especificar el por qué. Sospechan que no quiere generar inconvenientes con su agresor, ni llevar más lejos su disputa. Por protocolo, debe quedar por sentado en sede policial que no desea denunciar.