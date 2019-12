Un anciano iba sin casco por el Médano, se cayó de la moto y terminó grave: ¿cómo sigue?

Un anciano, identificado como Juan José Gomez, de 70 años, viajaba en su motocicleta Corven 110 cc, por calle López. Llegando a la intersección con Calle 14, en el Médano de Oro, en Rawson, perdió el control del rodado y terminó cayendo a la calzada de tierra. El motociclista iba hacia su hogar, a unas pocas cuadras del hecho.

A raíz de este tremendo accidente, el hombre debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital Rawson. Fuentes policiales informaron que sufrió un traumatismo encéfalo craneano y otras heridas menores. Las heridas sumadas a su edad llevaron a que Gomez esté en grave estado. Actualmente continúan en el mismo estado, con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió pasadas las 21 del domingo último. Algunas fuentes aseguran que no portaba casco y que en el lugar no había rastro alguno de otro vehículo involucrado, por lo que estiman que tuvo el accidente en soledad. Intervino personal de la subcomisaría Médano de Oro, quienes aún no pudieron hablar con el damnificado para saber qué ocurrió.