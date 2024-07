Vigilante de día, modelo de noche

"Después de los primeros casting me empezaron a llamar para distintas producciones. Fui imagen de La Rueca y de Falabella cuando era joven. Para mí fue un sueño empezar a ver cómo los modelos de Roberto Giordano lucían la ropa y eso me llamaba la atención. Yo decía ´algún día estaré yo en las pasarelas´. Por eso me empecé a enfocar en mi cuerpo y mi imagen. Mi mamá, además, siempre quiso que sea modelo", expresó el protagonista, hoy el modelo profesional más representativo que tiene San Juan.

1fe7ecac-48e4-4a4d-b683-ed0fa9556e1e.jfif

Estuve a punto de ingresar a Gran Hermano, pero mi madre falleció y rechacé toda la propuesta. Estuve a punto de ingresar a Gran Hermano, pero mi madre falleció y rechacé toda la propuesta.

Emanuel, quien creció en Rivadavia y hoy está instalado en Santa Lucía, después de vivir un tiempo en la "ciudad de la furia", contó que siempre tuvo el apoyo de los suyos y que eso fue clave para perseguir todos sus sueños: "A mi familia siempre le gustó que sea modelo y siempre me apoyaron en eso, como en todo lo que estaba por emprender".

151c13b2-8965-400f-a003-355ffb822b08.jfif

Ya perdió la cuenta de las veces que modeló para distintas marcas y eventos, ya se en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o San Juan, pero tiene muy presente los ratos compartidos con figuras consagradas del mundo artístico. "He modelado con muchos famosos. El primero fue Cristian Sancho, quien elogiaba mi abdomen y me decía que iba a ser conocido, porque tenía un cuerpo escultural. También desfilé con Jésica Cirio, Zaira Nara, Luli Fernández, Amalia Granata, Hernán Drago, Luciano Castro, Mariano Martínez y ahora, con los Gran Hermano", destacó.

Soy operador civil en el Cisem. Manejamos las cámaras, teléfono y agilizamos los recursos policiales. Soy operador civil en el Cisem. Manejamos las cámaras, teléfono y agilizamos los recursos policiales.

cisem.jfif

Si bien tuvo oportunidades de hacer carrera en Buenos Aires, la pérdida de su mamá le puso un impasse a ese sueño. Pero, mientras cumple funciones funciones en el Cisem como operador civil, no descarta alguna vez retomar un viejo anhelo: "Para mí el modelaje es hermoso porque sentís todo el amor y el afecto de la gente. Los halagos son todo lo que está bien. Ahora mi sueño es tener mi agencia de modelos y que la juventud tenga la oportunidad que tuve yo".