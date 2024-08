Si "El Pacha" está, el Loco Amato tendrás: conocé al rawsino, único en el país, que le hace tributo al cantante cordobés

“Estoy hace un año en esta locura de hacerle tributo al Loco. Siempre canté con mi familia, amigos pero nunca hice nada más. Mi vieja me decía tenés una voz linda cantá, pero no lo hice”. “Estoy hace un año en esta locura de hacerle tributo al Loco. Siempre canté con mi familia, amigos pero nunca hice nada más. Mi vieja me decía tenés una voz linda cantá, pero no lo hice”.

La insistencia a que cante siempre estuvo y ahí es donde comenzó a animarse. Primero con algunos temas y finalmente dando un show completo en el “Bar del Titi”. Lugar que eligió para hacer un show “aniversario” por estar un año en la música. Lo hará el próximo 14 de septiembre.

“Después me escuchó otro artista, Cristian Castillo que le hace tributo a Ulises Bueno y me dijo si estaba dispuesto en hacer un show. Ahí despegó esta locura. Ahora estoy tocando en bares y boliches. Se me dieron las oportunidades y se me han abierto puertas que jamás pensé que se me iban a abrir” contó el Pacha a este diario.

Diego está muy entusiasmado en la posibilidad que le ha dado el mundo de la música. “Estamos embalados. Me llama mucha gente de otras provincias, como Córdoba, San Luis, La Rioja. Es una locura lo que me está pasando y eso que yo voy solo con una computadora”.

El Pacha vive en un sueño: “Me paran en la calle y me dicen ‘¡eh Pacha!’ me reconocen y me pone muy bien”.

Diego dijo una y otra vez el apoyo que su familia le ha dado. “Siempre estuvo ahí mi pareja Alejandra y mis hijos Luis (18), Azul (7) y Lucas (2). Sin olvidarme también de mis padres y mis hermanos”.

"Es imposible no agradecer a Fabián Vera y Diego Funes, dos pilares que conocí en este ambiente y que ahora tengo una amistad."

Tampoco olvidó al Villa Krause de su vida y la “banda” de la Devoto que estuvo siempre. Actualmente sigue viviendo en el corazón de Rawson y alquila, “Nadie me va a sacar de acá”. El se crió con sus amigos de la “Sivori” y después entabló una fiel relación con los de “Devoto”.

El cantante no dudó en responder lo que sufre el artista sanjuanino para sobrevivir el día a día y a pesar de que él esta hace un año, ya vio la problemática. “Esto es un extra. Acá no podes vivir de la música y más con este estilo que son muchísimos los artistas. Es complicado, mucha competencia, pero me sale laburo y a otros no".

Diego vivió un momento muy particular con el cantante cordobés, Loco Amato. En julio cumplió años y un amigo le consiguió un video de él saludándolo. “Fue algo increíble. Aparte me quedé atónito cuando me dijeron que el Loco sabía lo que yo hacía ‘ha visto tus videos’ me decían y no lo podía creer”.