¡Sí, chef! La cocinera que demuestra amor a través de sus platos

Julieta Bustos Locateli es chef profesional y, además de contar con una larga experiencia en diferentes cocinas, se dedica a enseñar a cocinar no sólo a futuros colegas, sino también a los espectadores de los programas de TV sanjuaninos. Y es que la mujer que cuenta su historia asegura que tiene un estilo desvergonzado que la llevó a levantar el perfil y a mostrarse activa en las redes sociales. "Si bien no estuvo en mis planes, todo me llevó a poner la cara en las presentaciones y a salir en cámara. Me gusta", confiesa.