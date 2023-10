Matías, el jachallero que combina su pasión por la fotografía y la naturaleza

“La fotografía es mi gran amor”. No tiene ningún problema en admitirlo, y esa pasión, que comenzó como un hobby, hoy se convirtió en una fuente de trabajo para el personaje sanjuanino de este miércoles 4 de octubre.

Siempre tuvo fanatismo por la fotografía, le contó el muchacho de 29 años a Tiempo de San Juan. Y ese fanatismo aumentó cuando tuvo su primer celular con cámara.

Empezó a sacar fotos con este dispositivo, pero las ganas de progresar en este ámbito y un día en específico lo obligaron a comprar su primera cámara.

Fue una jornada muy recordada por los sanjuaninos. El 2 de julio de 2019, día que la provincia fue epicentro nacional y mundial por el eclipse solar total, asistió a Mogna para presencial el fenómeno. Llegó a Valle Encantado con su celular y se “coló” entre fotógrafos y científicos. Cuando el momento más importante se acercaba, él sacó su teléfono y vio las “tremendas cámaras” de los demás asistentes, principalmente extranjeros.

Tras el fenómeno, hubo un momento de inflexión. “Si quiero tener un buen registro de estos momentos increíbles, necesito una cámara”, dijo.

Este hecho lo obligó a ahorrar. Tras juntar el dinero correspondiente, llegó el tan añorado aparato. “Empecé a realizar lo que yo quería”, recordó Matías, quien trabaja en un laboratorio de Jáchal y es técnico en explosivos y voladuras y en beneficio en minerales.

Comenzó a subir las fotos a las redes sociales, las repercusiones positivas arribaron poco a poco y se consolidó un fuerte cariño con sus seguidores: “Mucha gente me felicitaba por las tomas y me contaba que las fotos les causaron muchas sensaciones y recuerdos”.

Actualmente, la fotografía es un segundo sustento económico y cada logro o evento que asiste se transforma en una experiencia más que positiva. “La semana pasada estuve en una competencia deportiva en Valle Fértil, siendo mi primer trabajo fuera de Jáchal y un gran logro muy importante en mi carrera”, contó.

Durante 2023, también adquirió un drone.

“Es un momento increíble para mí. La fotografía es mi gran amor y cada comentario que me llega me sorprende más y me gusta muchísimo”, afirmó sobre su presente. También sostiene que vendrán cosas más grandes y poco a poco se está cumpliendo.

La naturaleza jachallera, su centro de atención y gran debilidad

Según le contó a este medio, Matías trata de transmitir su amor por la naturaleza y cuidado por la tierra en cada fotografía. “Soy un fanático de la luna y los atardeceres. Además, lo tenemos todos los días y de forma gratuita. Es una terapia”, expresó.

También dijo que no tiene ningún paisaje favorito, pero sí reconoció que Jáchal tiene una gran cantidad de paisajes tremendos y con mucha variedad.