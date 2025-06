Juanma, el fanático de los medios que desafía a su autismo para brillar en la TV sanjuanina

image.png

Juanma es mucho más que un columnista del clima o un lector del santoral. Es una presencia apasionada y profundamente comprometida con lo que hace. Y no está ahí por casualidad. Su camino hasta ese micrófono estuvo lleno de desafíos, pero también de determinación y sueños cumplidos. “Soy una persona con autismo. Es una condición, no una enfermedad”, explica con claridad y orgullo. Y esa frase lo define: Juanma no se esconde, no se limita. Se muestra tal cual es y reivindica, cada día, el derecho de ser parte, de estar, de aportar.