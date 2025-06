Alejandra Cáneva, de funcionaria de alto perfil a influencer de historia

Como esposa del dirigente massista, ex intendente y ahora diputado Franco Aranda , Alejandra supo ostentar el doble rol en el municipio más importante de San Juan: fue la primera dama de Capital y, a la par, la secretaria administrativa en el Concejo Deliberante capitalino. Tan coqueta como de fuerte carácter, su figura no pasó desapercibida durante esos cuatro años en los que desarrolló su perfil como política.

Esta abogada mendocina que adoptó San Juan como hogar volvió al ruedo de los medios de comunicación pero no como entrevistada sino del otro lado del mostrador. "Después de trabajar en el Municipio seguí trabajando en muchos proyectos personales en la parte privada ya que he asesorado a algunas empresas en el sector minero que es mi especialidad. Además en pandemia me metí de lleno en el arte de la pintura que me encanta, aunque ahora lo he tenido que dejar un tiempo porque tengo muchas cosas", dijo.

Hoy sigue con su profesión y también integra el equipo político de trabajo y consulta de su marido dentro del Frente Renovador, con lo que no ha colgado los guantes en la política.

"La historia me gustó desde siempre, en algún momento quise estudiar Antropología y profesorado de Historia pero finalmente no quise irme de la casa de mis padres y estudié Abogacía. Siempre vas a ver libros de Historia en mi casa y, en mi celular, podcast de Historia porque es algo que me apasiona", contó sobre su faceta mediática.

Hablar en cámara se le da fácil y usa un lenguaje entretenido cada vez que le toca comentar un hecho del pasado. "Me gusta mucho escribir o sea que contar una historia para mí es algo natural y que además disfruto", apuntó.

La nueva historiadora de San Juan todos los martes muestra su sapiencia mediante una columna que hace ad honorem en Radio Universidad, de la UNSJ. "Gracias a Silvana Croce que una vez me invitó a su programa y la verdad que tuvo éxito la columna histórica".

Ya hace casi un año que va todas las semanas y dice que está sorprendida gratamente del interés que despierta la columna. "Cuento historia argentina porque me encanta y siempre trato de buscar personajes que no sean tan conocidos porque en general todos saben bastante bien la historia de San Martín , Belgrano o Sarmiento", puntualiza.

"Cuando empezamos con la columna hablaba sobre el papel de las mujeres en la historia argentina pero lo fuimos ampliando también con otros personajes muy interesantes de los que muchas veces no se habla o se habla poco, por ejemplo Guillermo Rawson", destacó.

En su perfil de Instagram, donde publica algunos de sus videos como columnista, se presenta como una admiradora de Nelson Mandela, de Michelle Obama y de Mafalda.

"En el caso de Nelson Mandela hace muchísimos años que seguía su trabajo y cuando Franco fue intendente pudimos conocer a su hija, que era la embajadora de Sudáfrica, y logramos tener la autorización de la Fundación Mandela después de dos años de arduo trabajo para ponerle a una plaza su nombre. La primera plaza en Latinoamérica con el nombre de Mandela", argumentó.

Por otro lado, su admiración hacia Michelle Obama "fue un gran impacto, porque en realidad yo seguía más a Hillary Clinton. El día que asumió Obama la escuché a Michelle y amé todo lo que dijo sobre todo de la educación y las oportunidades para las niñas. Desde ahí la sigo en Instagram y sigo todo lo que hace la Fundación Obama. Su trabajo es increíble y me encanta que viene de una familia súper humilde y llegó a ser una gran abogada y mejor primera dama trabajando con mucha humildad".

Sobre Mafalda, contó que "lo de Quino es admiración y cariño, su hermano, el doctor Lavado, era vecino mío y fue profesor mío también de Derecho Penal en la facultad. Quino a veces venía a Mendoza y yo de chiquita lo veía pasar", recordó sobre los días de su infancia, cuando vivía en la calle Matienzo a seis casas de la familia Lavado.

"Mafalda siempre va a estar en mi casa, tengo el libro los 50 años de Mafalda que me lo compre de chica y diría que es mi biblia. Además de lo actual que es en sus comentarios políticos y como los hace con inocencia pero a la vez con ironía . Todo el trabajo de Quino me parece una genialidad. Creo que tengo todos sus libros, inclusive los que no son de Mafalda", resumió.

Ella tiene una visión amplia de los personajes históricos de San Juan que merecen atención. "Es inevitable no pensar en Sarmiento pero creo que hay muchos sanjuaninos y sanjuaninas que se merecen un poco más de reconocimiento, entre ellos las hermanas de Sarmiento que también cumplieron un rol importante en su vida , o el caso de Salvador María del Carril que fue un hombre muy complicado pero llegó a ser vicepresidente de la Confederación o ministro de la corte nacional pero pocos lo saben", dijo. Igual, confesó que Del Carril no le cae simpático y que Laprida y Sarmiento son sus preferidos.

¿Hasta dónde llegará con su nueva inquietud, dentro de los medios de comunicación? "No descarto nunca nada porque uno no sabe adonde te van llevando los caminos de la vida pero no me veo en el periodismo", destacó. A la vez, aseguró que compatibiliza bien este rol con su actividad principal en tribunales, "porque para mí es un hobby hablar de historia, es algo que no solo no me cuesta sino que disfruto".

Además de la historia, Alejandra muestra su pasión como artista plástica. Incluso ha vendido varias de sus obras, que podrían catalogarse de estilo abstracto.

Y sigue siendo una activa deportista y puede vérsela en maratones dentro y fuera de la provincia. "Sigo haciendo running , hace más de 10 años y se ha transformado en una forma de vida, me hace muy bien física y mentalmente, por supuesto que de manera amateur y con amigas que me acompañan y con las que buscamos cualquier excusa para viajar a alguna maratón que se haga por acá cerca".

Militando

"Jamás voy a dejar de hacer política porque eso es lo que verdaderamente amo, sigo trabajando en el Frente Renovador todo el tiempo aunque no sea quizás la más visible. Pero voy a trabajar en política hasta que me den las fuerzas, lo que no quiere decir que sea necesariamente desde un cargo", aseguró.

Desde ese rol, se mostró crítica de la situación del país. "Hoy veo una Argentina complicada, sobre todo desde la parte institucional, siento que hay muchas cosas que no deberían destruirse como por ejemplo no aportar a la salud o a la educación, ver a los jubilados sufrir tanto".

Y agregó que "sí me parece que hay que achicar el Estado pero eso no quiere decir que haya que destruir todo".

Además, opinó que "no me gusta la violencia en la que estamos viviendo, la crueldad y la deshumanización. Ver que nuestro presidente está todo el tiempo insultando, faltando el respeto no me parece bien".

También analizó lo provincial: "En San Juan veo que lo nacional hasta hoy, por suerte, no se replica en esa violencia, veo un gobernador que hace lo que puede con los recursos que tiene que son pocos, porque la provincias están todas complicadas económicamente". Y concluyó sobre Orrego: "Espero que dentro de lo que pueda no deje de ocuparse de la salud y la educación de todos los sanjuaninos".