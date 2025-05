De las aulas a las pantallas: ella es Agustina Albeiro, la "chica del clima" de los medios de San Juan

image.png

"Nunca me imaginé que pudiera llegar a un medio de comunicación porque por ahí las posibilidades de transferencia que uno piensa como investigador son papers en revistas provinciales o nacionales, pero nunca pensé que tuviera impacto tal como para ser consultado en los medios de comunicación. Es algo que se dio, que yo no esperaba que se diera. Nunca lo busqué, nunca nada", dijo la profesional.

En este sentido, la joven indicó que esta incursión en los medios la hizo cambiar algunos aspectos de su forma de ser y, sobre todo, la manera en la que recepciona los comentarios del público. “He tenido que trabajar con mi psicóloga esto de que a veces la gente se fija más en el contenedor que en el contenido. Es jodido estar en los medios, admiro mucho al que se muestra todos los días”, planteó.

A pesar de estos aspectos desafiantes, Agustina explicó que le apasiona explicar cómo se configura el tiempo y el clima, que afecta todas las aristas de la vida de las personas: “Nosotros por ahí no nos damos cuenta o no percibimos de la importancia que tienen las condiciones meteorológicas en nuestro día a día desde lo más pequeño de mirar o escuchar el pronóstico para ver cómo vamos a salir vestidos hasta cómo condicionan nuestras actividades económicas, nuestras actividades recreativas. Entonces, es realmente muy importante para mí poder entender la configuración que lleva a cómo está el día o cómo está la temporada”.

La joven ya adelantó que, para perfeccionarse en el tema y sobre todo para poder empezar a predecir el clima, está estudiando una tecnicatura basada exclusivamente en la climatología. Agustina es la muestra de que, por más planificado que tengamos nuestro futuro, siempre hay una cuota de desequilibrio que nos puede llegar a cambiar nuestro ser y nuestro sentir.

Dónde ver y escuchar a Agustina

De pasos fugaces por los medios, hoy en día Agustina se desempeña de manera fija en dos sitios. El primero es “Buen día, día” con Ricardo Rodríguez en Canal 13 todos los martes; mientras que también se desempeña en ‘Te Ve Diario’, de Canal 4, todos los viernes de 21 a 22 horas.