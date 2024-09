"Chino" Cortez, el tiktoker sanjuanino que encontró su voz en las redes

"Empecé en esto porque no tenía muchos amigos y necesitaba con quién hablar" , comentó Chino a Tiempo. Siempre le interesó la comunicación, tanto que comenzó a estudiar la carrera en la universidad, pero fue en las plataformas digitales donde realmente encontró su lugar. "Hice mi primer stream en Twitch, muy tranquilo, y me acuerdo que me veían 10 personas" , relata. En ese momento, el solo hecho de tener una pequeña audiencia ya era emocionante para él.

IMG_7537.jpg

Inspirado por creadores como Pimpeano, quienes lo ayudaron a sobrellevar los días más duros del aislamiento, Chino comenzó a transmitir desde una netbook y con un micrófono prestado. "No tenía los mejores materiales, pero ahí iba. No fue fácil, pero lo intenté", recuerda. Dificultades técnicas que no lo pausaron.

Fue un amigo el que lo introdujo al mundo de TikTok. "Al principio no me gustaba TikTok, pero mi amigo me insistió en que lo probara. Me dijo que me gustaba hablar y que lo hiciera ahí. Así que prendí un día y me di cuenta que me gustaba", confiesa Chino. Desde entonces, ha ido ganando una audiencia fiel que lo sigue a diario. "De 3 personas pasé a tener 10, luego 100, y de la nada ya tenía gente que esperaba mi contenido todos los días".

El contenido de Chino ha ido evolucionando con el tiempo. Lo que comenzó como videos casuales ha pasado a tener un propósito más claro. "Quiero dejar un buen mensaje en todo lo que hago". Ya no se trata solo de hacer reír o entretener, sino de generar un impacto positivo en quienes lo ven.

IMG-20231201-WA0051.jpg

Cuando se le preguntó sobre sus planes a futuro, Chino no dudó: "Quiero dedicarme de lleno a una plataforma, tener un buen setup y expandir mi comunidad en YouTube". Su visión es clara y su determinación lo empuja a seguir creciendo en este mundo de las redes, siempre con la autenticidad que lo caracteriza.

Lo que comenzó como una manera de no sentirse solo, hoy lo ha llevado a construir una comunidad que lo sigue con entusiasmo.