Alejandro Giménez, un camaleónico chimbero que pide pista en el mundo de la actuación

Por su forma de hablar podría tranquilamente hacerse pasar por mexicano o un hispanohablante de Centroamérica. Aunque realmente Alejandro Giménez (23) es un vecino de Villa Sarmiento en Chimbas, pero no un vecino cualquiera. El motivo: la pasión con la que vive el mundo de la actuación desde muy pequeño .

Aún no terminaba de cumplir con el primario cuando nació su fascinación por doblar de manera autodidacta -y como su gran juego- películas en inglés al llamado castellano neutro. Y tanto entusiasmo le puso a la tarea que acabó dejando el acento sanjuanino descansando en algún rincón.

image

“A los 19 años empecé a bailar y acto seguido me aboqué a la interpretación. Quería entender qué es interpretar, qué es lo que es meterse en la piel de otra persona con los movimientos faciales, corporales, poniéndole voz. Ver si el personaje tiene algún elemento o si el personaje baila, si el personaje canta, qué maquillaje usa. Es como jugar un poquito a todo y después ya me centro en la actuación”, comentó Alejandro, quien entre sus actividades recreativas destacó jugar al fútbol y dibujar por sobre el resto.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Personajes Sanjuaninos Por su forma de hablar podría tranquilamente hacerse pasar por mexicano o un hispanohablante de Centroamérica. Aunque realmente Alejandro Giménez (23) es un vecino de Villa Sarmiento en Chimbas, pero no un vecino cualquiera. El motivo: la pasión con la que vive el mundo de la actuación desde muy pequeño. @jorgebabu Más info en @tiempodesanjuan #personajessanjuaninos #historias #actor" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Alejandro ha ido encontrado algunas propuestas en el camino y una de las más recientes en abordar fue la de Marvel San Juan, donde interpretar generalmente “a un superhéroe que pueda trepar paredes, no puedo spoilear más (risas)”.

image

Johnny Depp y Jim Carrey figuran a la cabeza de sus actores preferidos, un segmento de referentes en los que también tienen su lugar otros grandes del mundo de la música como Elvis Presley, Michael Jackson y James Brown.

En cuanto al género que más le gustaría explorar dentro de las artes escénicas, Ale no se casa con ninguna en especial: “Me gusta el cine de acción, la comedia, el terror, el suspenso, el romance. La verdad es que me gusta todo, como así también lo que es largometraje, corto, serie, teatro o comedia musical”.

image

“Si hay algo que me caracteriza es mi personalidad camaleónica. Me encanta interpretar el personaje que sea siempre apoyándome en el make-up y el outfit. No me gustaría encasillarme en un solo estilo, sino jugar lo más que se pueda en una constante mutación, en constantes desafíos”, completó Giménez, quien cuenta con un staff de asistentes en los que confía a ciegas.