Periodista que denunció al colectivero: "El revuelo es porque la víctima es un varón"

En ese contexto, Santiago Barroso, que decidió exponerse ante la opinión pública se mostró indignado con la defensa del chofer de colectivo y alegó que esperaba que negara todo.

"Era obvio que eso iba a hacer", sostuvo el periodista.

Respecto a la polvareda que se levantó con su acusación, el chico de 23 años explicó que sintió necesario mostrar su cara “para poner voz a cosas que pasan, pero que no se denuncian”.

En consecuencia, remarcó que el alboroto se generó porque “un varón denuncia a otro varón” por un abuso sexual, algo que resulta poco frecuente.

“Lo que me motivó a salir fue que soy una persona que detesta la violencia y no me gustaría que esto le pase a otra persona, porque lo que viví fue horrible”, manifestó.

A modo de confesión, el periodista deportivo contó que no era la primera vez que atravesaba una situación incómoda con otro sujeto.

"Hace unos años me tomé un taxi y el taxista también me acosó, pero cuando fue a la Comisaría 6ta no me quisieron tomar la denuncia", aseveró y agregó: "Lo peor de todo fue que al tiempo lo volví a ver. Entonces, ahora no me quise quedar sin hacer nada. Después de lo que pasó me dije 'no me lo quiero volver a cruzar'".

Tras admitir que tiene miedo de volver a subirse a un colectivo, no sólo por lo que habría sufrido sino por algún tipo de represalia de los compañeros del chofer denunciado, Barroso expresó que le gustaría dejar un precedente para que otros hombres también se animen a denunciar.

Si bien desde la UFI CAVIG no lo llamaron para ampliar la declaración, sostuvo que espera que puedan hallar testigos que respalden su versión. “Lamentablemente no pude grabar nada con el celular, uno no está esperando que pasen estas cosas, simplemente te sorprenden”, señaló y añadió: “Pero estaría bueno que si alguna de las personas que ese día esperaba el colectivo confirme que estuvo parado 15 minutos y luego me vio bajar”.

Es que según argumenta, el domingo cerca de las 6.30 de la mañana, la unidad de transporte llegó a la parada final situada a unos pocos metros de la puerta de su casa y, en ese momento, el chofer apagó las luces, cerró las puertas y abordó sexualmente al pasajero. Cuando pudo escapar -dice-, el colectivo retomó el viaje de regreso al centro.

El consentimiento y el abuso sexual

Para el denunciante, el chofer de colectivo creyó que a él le gustaban los hombres y por eso superó los límites. Sin embargo, Barroso sentenció que, fueran cuales fueran sus gustos sexuales, "nada le da derecho de avanzar de esa manera". Es por esa razón que decidió acudir a la justicia para que investiguen lo sucedido.

Asimismo, el periodista que denunció el abuso sexual aprovechó la ocasión para aclarar: "Repudio todo comentario violento en las redes para con el chofer, confío en la justicia, aprecio la verdad y aborrezco la violencia, no estoy a favor de ningún comentario malintencionado, agresivo u ofensivo".